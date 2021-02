Volley maschile: mercoledì di Coppa, il programma completo dei quarti di finale

Vanno in scena oggi, mercoledì 10 febbraio, i quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3.

Quattro sfide in gara secca tutte da divere: apre il programma, alle ore 17, Taranto- Porto Viro, mentre alle 18.00 si giocano Cuneo -Brescia e Ortona-Reggio Emilia. Chiude Bergamo-Galatina (fischio d'inizio 19,30).

LA FORMULA

La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale, Semifinali e Finale. Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di Serie A2 e le due squadre al 1° posto in A3 al termine dei rispettivi gironi di andata sono qualificate direttamente alla Coppa Italia e verranno inserite in tabellone. Le 8 squadre disputano i Quarti di finale e le Semifinali in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine del girone di andata della prima fase. Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finalissima.