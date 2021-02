Apertura straordinaria di Carnevale al WiMu di Barolo

In attesa di poter tornare operativi anche nei fine settimana, il WiMu di Barolo apre eccezionalmente in occasione del Carnevale. Lunedì 15 e Martedì Grasso 16 febbraio porte aperte al Museo del Vino per visitare le sale dell’allestimento ideato dallo scenografo svizzero François Confino.

Il WiMu – la cui chiusura stagionale è storicamente nei mesi di gennaio e febbraio – ha scelto per ora di aspettare a riaprire al pubblico in settimana (come consentito dall’attuale Dpcm), lasciando però la possibilità a gruppi di almeno 20 persone e scolaresche di prenotare la propria visita con accompagnamento guidato. Quella di lunedì e martedì sarà quindi un’apertura straordinaria, come segnale di un territorio che torna pian piano in attività e in vista delle vacanze scolastiche. Il WiMu sarà visitabile dalle 10,30 alle 18,00, con ultimo ingresso alle 17,00.

L’ingresso sarà contingentato secondo le normative anti-assembramento. La mascherina è naturalmente obbligatoria e saranno particolarmente benvenute le maschere di Carnevale.

Per info e prenotazioni (obbligatorie) info@wimubarolo.it. Ingresso gratuito per i titolari di Abbonamento Musei Piemonte.