Bonus INPSai consiglieri comunali: il no di UNCEM alla proposta di restituzione

"La richiesta è fatta sulla base di un assurdo parere del Ministero del Lavoro che equipara indennità di funzione e gettone di presenza e non distingue le diverse situazioni, concludendo per la incompatibilità del bonus da parte di tutti coloro che hanno un 'mandato politico'. Si può comprendere per Parlamentari, Consiglieri e Assessori regionali, ma il parere è assurdo per Assessori comunali e Sindaci, oltre che per i Consiglieri comunali che in genere percepiscono gettoni di presenza di poche decine di euro lordi".