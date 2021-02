“Giornata di Raccolta del Farmaco”: alla farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo si dona per la missione di padre Massimo ad Haiti

Anche la Farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo aderisce alla XXI “Giornata Nazionale di Raccolta dei Farmaci”, manifestazione che cade ogni secondo sabato di febbraio e invita i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio.

La farmacia in via Po 43, nel quartiere di Borgo Nuovo, ha scelto per il terzo anno di donare tutti i farmaci che verranno raccolti alla missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti.

Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano di 54 anni, è originario di Borgo San Dalmazzo. Da 16 anni è in missione ad Haiti. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

Appuntamento sabato 13 febbraio. Sarà a disposizione dei clienti un elenco di farmaci più utili alla missione del padre camilliano.