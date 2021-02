Racconigi, cicogna muore incastrata sul campanile della chiesa di Santa Croce

Non c’è stato niente da fare per una cicogna rimasta impigliata nei fili di ferro del campanile della chiesa di Santa Croce. Martedì 9 febbraio, la segnalazione al Centro Recupero Animali Selvatici da parte di una cittadina che ha visto l’animale in difficoltà, probabilmente già abituato in passato a usare quel luogo per nidificare, ma inconsapevole della nuova presenza dei fili di ferro.

Accorsi tempestivamente sul posto, gli operatori del Cras non hanno potuto fare altro che constatare la morte della cicogna.



Ieri mattina il Comune ha chiamato una ditta che con un’autogru è intervenuta per rimuovere la carcassa dell’animale incastrato sul campanile, molto alto per poter essere raggiunto diversamente.