Skipass a 25 euro e riapertura della zona del Sole e di 1400: a Limone Piemonte si scia dal 20 febbraio

Ieri, finalmente, è arrivata l'informazione che le società degli impianti di risalita attendevano con la massima urgenza: i numeri consentiti sulle piste che, tradotto, significa il numero di skipass giornalieri vendibili.

Senza quel dato, non era stato possibile, fino a ieri, programmare con cognizione di causa la tanto attesa e più volta rimandata apertura della stagione dello sci.

Il Mondolé riapre dal 15 febbraio, la prima data utile decisa dal CTS. Si attende anche di sapere se dal 16 sarà consentita la mobilità tra le regioni. In quei giorni gli studenti piemontesi saranno in vacanza per la pausa del Carnevale. Per cui ci sono e ci potrebbero essere gli ingredienti per una buona risposta in termini di accessi, nel rispetto dei numeri consentiti.

Che corrispondono al 30% della portata oraria degli impianti. Questo è quanto ha stabilito la Regione Piemonte. Se tutto andrà per il meglio - se non ci sarà, quindi, l'aumento dei contagi - già dalla seconda settimana la capienza salirà al 50%.

Limone Piemonte ha invece deciso di riaprire dal 20 febbraio, cioé dal primo fine settimana utile. Fulvio Dalmasso, direttore amministrativo, evidenzia come questo consenta una migliore riorganizzazione, tenendo conto del fatto che le piste della Riserva Bianca hanno subito un'alluvione, con enormi danni.

E' lui a spiegare la questione del 30%. "L'indicazione che abbiamo è quella di fare la somma delle portate orarie di ogni singolo impianto e su questo dato, poi, di calcolare il 30%. Così abbiamo il numero delle persone che ogni giorno possono sciare e il numero degli skipass, quindi, che possiamo vendere".

A Limone Piemonte l'intenzione è quella di aprire due zone: quella del Sole, per gli sciatori amatoriali, con una possibilità di accessi pari a circa 2000 persone; quella di Limone 1400, che potrà accogliere 1000 sciatori.

Lo skipass avrà un costo giornaliero di 25 euro. Per la data del 20 febbraio lo skipass sarà acquistabile già dai prossimi giorni. Per le date successive, invece, lo skipass sarà acquistabile a partire dalla sera precedente il giorno in cui si intende andare a sciare oppure il giorno stesso. Non sarà possibile acquistare lo skipass per sciare una settimana dopo. "Dobbiamo calcolare il numero di biglietti giorno per giorno, perché oltre un certo numero non possiamo andare. Questo ci permette di chiudere la vendita online quando avremo raggiunto il tetto di accessi consentiti", spiega ancora Dalmasso.

A partire dai prossimi giorni il sito https://riservabianca.it sarà aggiornato con tutte le disposizioni e le informazioni utili.