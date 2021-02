Persona scomparsa a Dronero: le tracce si perdono a Ponte di Bedale

Attivate le ricerche per persona scomparsa a Dronero. Si tratterebbe di un uomo che si è allontanato da casa volontariamente nella giornata di oggi, giovedì 11 febbraio, ma di cui dalle 13 non si hanno più notizie. L’allarme è stato lanciato dalla moglie, preoccupata perché non lo ha visto rientrare.

Le tracce si perdono all’altezza della frazione di ponte di Bedale dove è stata ritrovata la macchina.

I Vigili del Fuoco stanno seguendo le ricerche con sette mezzi delle squadre di Dronero, Morozzo, Busca e Cuneo, il SAF e l’UCL e l’impiego del sistema satellitare TAS.

Sul posto anche i Carabinieri del nucleo operativo di Dronero.