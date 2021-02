San Giacomo di Roburent piange Evasio Garelli, fondatore della prima scuola di sci del paese

Lutto a San Giacomo di Roburent per la scomparsa di Evasio Garelli che, dopo una breve malattia, si è spento all'età di 82 anni.

Storico commerciante di articoli sportivi e maestro di sci, era conosciuto e apprezzato in tutto il territorio.

A ricordarlo con affetto l'ex sindaco Bruno Vallepiano: "Evasio era stato uno dei protagonisti della nascita della stazione di sci di San Giacomo e fu lui a fondare nel 1968 la prima scuola di sci. Primo sangiacomese ad ottenere la qualifica di maestro, era un grande appassionato di questo sport ed era un atleta di prim’ordine. Si era distinto, infatti, in molte importanti competizioni di sci alpinismo alle quali aveva partecipato, a partire dalla mitica “Tre rifugi” che disputò per due edizioni consecutive fino alla Skitourenrennen di Ruhpolding (Germania). La sua passione per lo sci lo portò poi, nel 1966, allo Stelvio dove perfezionò la sua tecnica per accedere alle selezioni e diventare “aiuto maestro”. La selezione si tenne poi a Cervinia e fu molto severa: su 112 iscritti soltanto in dodici ottennero il brevetto. Con quella qualifica Evasio cominciò a praticare presso la scuola di sci di Frabosa finché, due anni dopo, sostenne a Sestriere l’esame da maestro, superandolo. In quello stesso anno nacque la Scuola di sci Sangiacomo. Con il maestro Evasio Garelli direttore e Gianpiero Balbo ed Angelo Canavese aiuti maestro, decollò nel campo della Giardina la Scuola alla quale si aggiunsero, man mano tutti gli altri maestri che in questi 53 anni di attività ha avviato allo sci migliaia di appassionati. Evasio mantenne la carica di direttore fino al 1979, quando decise di dedicarsi a tempo pieno al suo negozio di articoli sportivi che ha seguito fino all'ultimo con passione".

Non solo la grande passione per lo sci ma anche per la sua comunità e per il territorio: "Per molti anni, ha rivestito la carica di Consigliere Comunale. Padre di Federica e di Umberto, lascia in San Giacomo un grande vuoto. Sarà certamente ricordato per quanto impegno ha profuso alla nascita della stazione sciistica, ma gli amici certamente lo ricorderanno per la competenza con la quale ha gestito per oltre quarant'anni, insieme alla moglie Silvana ed alla figlia, il suo negozio di abbigliamento ed articoli sportivi, per la sua pacatezza e per la passione che nutriva per i suoi boschi e per il suo paese. Sempre disponibile, sempre presente mancherà sicuramente alla comunità del nostro territorio".