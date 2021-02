A San Valentino il regalo più bello te lo facciamo noi!

In questo fine settimana e precisamente nei giorni sabato 13 e domenica 14 febbraio, per ogni 20 euro spesi in tutti i punti vendita BotteroSki di Limone, Vernante e Borgo San Dalmazzo, i clienti riceveranno un ticket con un numero per poter vincere il regalo più desiderato del momento: un paio di ciaspole.

Regolamento: L’estrazione avverrà lunedì 15 febbraio e il numero vincente sarà comunicato tramite i canali social. Il vincitore potrà ritirare il premio presso il negozio di Limone Piemonte oppure, se impossibilitato a raggiungerci per decreti governativi, decidere di riceverlo tramite corriere (il ticket originale dovrà essere presentato per il ritiro del premio o spedito). Concorso a premi esente dall’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 430 del 2001. * noleggi esclusi

Per ulteriori informazioni: 0171-92274

Sito internet www.botteroski.com