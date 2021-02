Come superare ansia e stress con la psicoterapia

L’ansia e lo stress sono due disturbi che si manifestano con diversi sintomi e che possono portare a vivere con difficoltà tutti gli ostacoli della vita ma anche le cose belle che possono sovvenire. Ma vediamo insieme a cosa portano l’ansia e lo stress e come riuscire a superare queste problematiche con la psicoterapia.

Ansia e stress: due disturbi da tenere sotto controllo

L'ansia è un disturbo molto comune in realtà che si può manifestare con vari sintomi che vanno da quelli a livello del pensiero che portano al bloccarsi per paura di non farcela, di fare una brutta figura, di soffrire e stare male.

L'ansia si manifesta in modo negativo anche a livello emozionale soffrendo sensazioni come la paura e perfino la presenza di attacchi di panico. Inoltre, si possono manifestare anche sensazioni corporee come: vertigini, aumento della sudorazione, forte battito cardiaco, incapacità di gestire le situazioni che fanno aumentare l’ansia.

L'ansia è una reazione innata dell’essere umano, ma in alcuni casi può giungere a livelli che non sono normali, diventa insostenibile e inquina tutti gli altri aspetti della propria personalità.

Lo stress è un altro disturbo che spesso si vive anche insieme all’ansia. Essere stressati certo è una cosa fisiologica in risposta alle difficoltà della vita, e ci serve per riuscire a superarli e per adattarsi al meglio alle nuove situazioni. Quando i livelli di stress diventano insostenibili ed eccessivamente elevati però si rischia che questi diventino deleteri se non si riesce a reagire nel modo giusto.

Ecco perché quando si soffre di ansia e stress una risposta ad entrambe le problematiche può essere un percorso di psicoterapia, svolto da un professionista esperto e vicino a dove si abita. Per trovarlo basta cercare psicologa Torino , ad esempio, per riuscire a trovare un professionista idoneo al trattamento di questi problemi in zona.

Psicoterapia: perché è utile nel contrastare stress e ansia

La psicoterapia è un percorso che permette di affrontare ed eliminare alcuni dei fattori che causano stress e ansia senza l’uso di medicinali, ma con un percorso idoneo al paziente. Lo psicologo non può infatti, contrastare tutti i fattori che causano ansia e stress, ma può limitare quelli che sussistono al momento della seduta, inoltre aiuta il paziente a superare i successivi stati di stress o ansia, senza che queste prendano il sopravvento.

La psicoterapia permette di migliorare il proprio stato di benessere e prevalere sui sintomi di ansia e stress. Le persone naturalmente, essendo diverse tra loro, hanno bisogno di un percorso personalizzato al fine di riuscire a comprendere al meglio il disagio che sta provando e come superare questa specifica situazione.

Quindi non bisogna generalizzare ma comprendere al meglio il disagio che porta a vivere in modo negativo l’ansia, l’angoscia, lo stress, gli eventuali attacchi di panico che possono sovvenire e l’agitazione.

La psicoterapia riesce ad agire sull’ansia su due piani. Il primo è quello a breve termine, la psicoterapia serve al paziente ad apprendere gli esercizi specifici per riuscire ad affrontare il problema e imparare a gestire al meglio le proprie emozioni, acquisendo anche più controllo su ansia e stress nelle situazioni più difficili. Il secondo piano è quello a lungo termine. In questo caso la psicoterapia prevede delle tecniche che permettano non solo di superare le situazioni difficili, ma anche di riconquistare passo dopo passo: sicurezza, tranquillità, capacità di gestire l’ansia e lo stress.

Tutto questo è possibile in quanto la psicoterapia riesce ad agire sul funzionamento globale del benessere della persona, il paziente così aumenta la conoscenza di sé stesso, riesce a gestire le emozioni, si sente più forte e libero.