Film in streaming: come e dove vedere contenuti multimediali online

Streaming è ormai un concetto largamente conosciuto e diffuso da ogni internauta. Comunque per chi ancora non lo sapesse, lo streaming serve a visualizzare e ascoltare contenuti video e audio riproducendoli di volta in volta, senza aver bisogno che siano prima scaricati interamente. La parola deriva dall’inglese “to stream” che letteralmente significa far fluire. Lontani i tempi in cui era necessario attendere minuti (se non addirittura ore) per riuscire a vedere un film, o ascoltare una canzone. Con l’avvento di piattaforme come Spotify, Disney+, altadefinizione.report e Netflix, adesso è possibile accedere a migliaia di contenuti online di musica e film in streaming.

Film in streaming: come funziona la visualizzazione online

Un tempo per vedere un film si doveva attenderne la messa in onda in TV, oppure noleggiare una VHS o un DVD da Blockbuster. Tempi remoti ormai! Sembrano appartenere ad un altro mondo, visto il grado di tecnologia e innovazione al quale ormai siamo abituati oggi. Si, perché oggi basta una connessione ad internet e un dispositivo (pc, smartphone o tablet) in grado di riprodurre il contenuto desiderato per vedere ovunque un film in streaming.

Ma come funziona lo streaming? Si tratta di un processo che consente di inviare e ricevere dati in un flusso continuo e costante attraverso la rete. La riproduzione si avvia nel momento stesso in cui il nostro dispositivo riceve i primi dati inviati dai vari server. I dati inviati sono trasmessi al buffer, che inizia subito a riprodurli. Allo stesso tempo i secondi/minuti successivi del video da riprodurre sono archiviati e iniziano ad essere spacchettati.

Qualunque file, anche di grandi dimensioni, è compresso in piccoli pacchetti che vengono inviati al dispositivo di riproduzione. Qui sono decompressi e fatti visualizzare. Mentre il buffering riproduce un pacchetto dati, lavora contestualmente su quello successivo per decomprimerlo e renderlo così pronto e disponibile per la successiva visualizzazione.

Cosa serve per vedere un film in streaming

Lo streaming è un sistema “prodigioso” che consente di ascoltare musica e vedere film e contenuti video, senza aver bisogno di attendere che siano prima scaricati completamente. Si tratta anche di un sistema piuttosto semplice da usare. Chiunque lo può sfruttare, basta avere una connessione internet relativamente veloce e stabile e un qualunque dispositivo (pc, tablet o smartphone) in grado di riprodurre il contenuto desiderato.

Affinché un film in streaming sia riprodotto senza interruzioni e scorra fluido senza intoppi, la connessione deve essere di almeno 2 megabit al secondo (2Mbps). Invece per vedere un contenuto in qualità HD, o in 4K, ne occorre una di almeno 5 Mbps. Con una connessione lenta o non stabile, la riproduzione non sarà possibile, o comunque la qualità sarà pessima.

Altra condizione che deve essere presente per lo streaming è quella che vede protagonisti le piattaforme che offrono questo servizio. Queste infatti devono garantire server cloud per l’archiviazione dei contenuti, memorizzati nelle cache, con una latenza molto bassa e costi della larghezza di banda contenuti.

Streaming o download?

Streaming e download non sono la stessa cosa. Il download prevede che il film, piuttosto che il brano musicale, prima che possa essere riprodotto, debba essere scaricato integralmente. Una volta scaricato poi andrà ad occupare spazio sul disco rigido. Volendo quindi vedere dei film, file dalle grandi dimensioni, questi dovranno prima essere scaricati totalmente e andranno ad occupare molto spazio sull’HD, riducendone la disponibilità molto velocemente.

Lo streaming invece consente di vedere film e contenuti video senza dover aspettare che questi siano prima scaricati del tutto. Così i file non vanno ad occupare spazio prezioso sui nostri dispositivi e noi risparmiamo tempo e spazio.

Film in streaming: la nuova dimensione del divertimento

Rispetto al passato, oggi è diventato ancora più facile accedere ovunque e in qualunque momento a contenuti streaming. Ovunque ci troviamo la tecnologia ci permette di ascoltare della musica, o vedere un film in streaming utilizzando comodamente il nostro smartphone, piuttosto che il laptop.

Un'incontestabile libertà che spalanca le porte ad ore ed ore di puro intrattenimento e divertimento online. Non solo. Con lo streaming si risparmia tempo, soldi e spazio. Tempo perché non è necessario attendere che il file da riprodurre venga scaricato integralmente prima di poter essere visualizzato. Spazio perché i file riprodotti non sono archiviati nell’HD del nostro dispositivo. Soldi perché non siamo più costretti ad acquistare i singoli contenuti, ma con un abbonamento (solitamente mensile) è ora possibile accedere a migliaia di film e video su tante diverse piattaforme.