Saluzzo, apre l’Albero delle Gioie di Alessandra

Dal 1991 crea gioielli personalizzati: Mauro Bonada, orafo artigiano dell’omonimo laboratorio orafo e punto vendita di Trinità, è il valore aggiunto dell’ Albero delle Gioie, storica gioielleria di Saluzzo che apre con il nuovo marchio e il nome di sua figlia, Alessandra. Darà un servizio in più all’ interno, con il gioiello unico realizzato su misura, in base ai gusti dei clienti e in tempi record.

Il negozio di corso Italia, ha già le porte aperte e le nuove vetrine dedicate alla festa degli innamorati: San Valentino, con i marchi fashion e ricercati insieme a nuove collezioni.

Nel cambiamento la continuità e lo stile che lo caratterizzano da decenni, sono rappresentati da Simona Chiola, dietro al banco da 30 anni, volto sorridente e grandissima esperienza che continueranno ad essere il riferimento per la clientela, a fianco del giovane volto di Alessandra.

Insieme alle linee di prima: Massimo Raiteri, ParlaPiano, Pesavento, Monies, Opposite, verranno inserite nuove collezioni, come le splendide creazioni made in Italy di Dario & Peter e quelle di Daniela De Marchi dall’indole eclettica e fantasiosa o di Magic Wire fatte per emozionare, Lucisvera, insieme a linee in argento e dal taglio contemporaneo, adatte al gusto e alle tasche delle nuove generazioni.

Non mancheranno gli orologi di prestigio che, con i diamanti, sono la grande passione di Mauro.

La competenza artigianale dell’orafo, apprezzata da molte gioiellerie della Regione, insieme all’attrezzatura all’avanguardia del suo laboratorio daranno all’Albero delle Gioie di Saluzzo, l’emozione del gioiello personalizzato, destinato ai vari momenti importanti della vita e alla persona amata. “Prendo l’ispirazione dal cliente – spiega Mauro - per interpretare la sua idea con materiali diversi, design, tipo di lavorazione, incisioni. Il cliente potrà vedere in anteprima in un rendering in tre D, la realizzazione del monile finito. Il tutto in tempi brevissimi”.

Completano la gamma dei prodotti l’oggettistica in argento e le fragranze per gli ambienti di “Teatro Fragranze Uniche”.

Il negozio in corso Italia n. 4 sarà aperto dal martedì al sabato.

Per appuntamenti fuori orario chiamare i numeri: 3483046428 – 3756754112.