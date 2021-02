Vacanze a Cuneo: come raggiungere e cosa vedere

Vacanze a Cuneo da sogno? Se è vero che per raggiungere la città si possono utilizzare dei taxi transfer diretti, è anche vero che la città ha tanto da offrire ai turisti. Cosa vedere e come raggiungere questa località?

Vacanze a Cuneo: come raggiungere

Come raggiungere Cuneo per una vacanza perfetta? Cuneo si può raggiungere con:

aereo. L'aeroporto di Cuneo si può raggiungere con voli di compagnie low cost per l'Italia. L'aeroporto ha a disposizione tutti gli strumenti per affrontare il Covid-19, ma conviene dotarsi di mascherina quando si viaggia. La zona aeroportuale permette gli arrivi anche dalla Sicilia.

treno. Da Torino, i treni per Cuneo sono diretti. Per le altre città più grandi, come Roma, possono essere previsti dei cambi. A disposizione ci sono i mezzi Frecciarossa, Frecciargento e Ferrovie dello Stato.

autobus. Per gli autobus, conviene rivolgersi al privato, altrimenti prendere il treno e poi usare l'autobus pubblico per muoversi all'interno della città.

auto. In auto, si può prendere l'A6 Verdemare Torino-Savona e prendere poi l'uscita per Mondovì, che è circa a 26 chilometri dal centro. Altrimenti, si può prendere l'uscita per Carrù, dalla stessa autostrada. In alternativa, si prende l'A33 Asti-Alba /Cherasco Cuneo. Le uscite sono a Cuneo Est e Cuneo centro.

Per le vacanze a Cuneo, conviene anche vedere dove alloggiare. Le zone più turistiche hanno hotel per tutte le tasche, dai semplici B&B agli hotel a 5 stelle. Vale la pena farsi prima un giro sui prezzi, per evitare rincari dovuti alle mancate prenotazioni dell'ultimo periodo.

Attrattive di Cuneo: cosa vedere

Nelle vacanze a Cuneo, si può respirare l'atmosfera del Rinascimento. Ci sono tantissimi monumenti che ricordano questa fase storica. La città offre cose da fare in base alla stagione. Si può fare trekking, girare in bici in estate o andare a sciare in inverno.

A piedi, si possono vedere tutte le bellezze della città. La Piazza Galimberti è di circa 24mila metri quadrati, tutti da scoprire tra palazzi e novità enogastronomiche. Dopo la piazza, si passa da via Roma, che è stata restaurata di recente.

Poi, proprio all'inizio della via, si trova la cattedrale di Santa Maria del Bosco con i quattro portici. Completa il percorso tra i palazzi antichi la Torre Civica. Ha 52 metri di altezza e si poteva visitare passando dai 132 scalini a piedi.

Chi ama le escursioni e mettersi in forma trova il luogo adatto alle sue esigenze anche in città. Infine, c'è Piazza Torino, che mostra una gigantografia di Totò. Infatti, qui il celebre attore fece il servizio militare allora obbligatorio.

La città ha questo nome perché, guardando la città dalle montagne, il paesaggio assomiglia a un cuneo. Per avere questa visione panoramica, si può passare dal Santuario della Madonna degli Angeli, che è meta di pellegrini e di semplici turisti.

Cuneo ha tantissime osterie e locali dove mangiare, ma tutto dipende anche dagli orari che si possono mettere a disposizione. Prima di andare, conviene prenotare con un certo anticipo, per essere sicuri di avere il posto prenotato.