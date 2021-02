Cuneo è "in love": uno spettacolo di musica e cinema per festeggiare San Valentino

Promocuneo prosegue la collaborazione con l’associazione Incontri d’Autore nella produzione di eventi culturali, promossi dal Comune di Cuneo anche in questo periodo di pandemia. Mai come in questo momento di chiusura dei luoghi dove si fa cultura si sente il bisogno di svago ed evasione: il mondo senza musica, senza teatro, senza cinema, è più triste; l’uomo ha bisogno di nutrire non solo il proprio corpo, ma anche lo spirito, con stimoli che possano saziare la voglia di bellezza, esattamente come gli innamorati che hanno costante bisogno di alimentare il proprio sentimento attraverso il contatto con l’altra metà di sé.

Per questo anche un’occasione come la festa di San Valentino diventa un’opportunità per proporre un evento che unisce musica e teatro, dando la possibilità ad artisti locali di esprimere la propria arte e creatività, lanciando un forte messaggio positivo di fiducia per il futuro.

E se non si può ancora creare una serata di spettacolo in presenza, dal vivo, si ricorre allora alla creatività, sperimentando nuovi linguaggi e nuove forme di esibizione. Così, dall’idea del regista Roberto Punzi, nasce “Cuneo in love. Amore in cinema e musica” che, ispirandosi alle scene indimenticabili delle più celebri commedie sentimentali, ha ricreato, in alcuni angoli della città, gli stessi momenti, interpretati da attori cuneesi, insieme alla musica evergreen dei Beat Circus. Un evento che diventa anche promozione del territorio per svelare luoghi della città sotto una nuova luce, creando sinergia fra diverse realtà culturali, che andrà in onda su Telecupole proprio nella settimana di San Valentino, giovedì 11, ore 22:00, sabato 13, ore 13:00 e domenica 14 febbraio, ore 17:45, e in streaming sulle pagine Facebook di Promocuneo e Comune di Cuneo, oltre al canale YouTube “Promocuneo”.

Roberto Audisio condurrà il pubblico in un viaggio alla ricerca del lato romantico di Cuneo e dei cuneesi, scoprendo curiosità legate alla festa degli innamorati, senza muoversi dal proprio divano di casa, per trascorrere una serata di svago e leggerezza. Il programma prevede il remake di alcune scene di grandi film come “Colazione da Tiffany”, “Ti presento Joe Black”, “Casablanca”, “Titanic”, “Harry ti presento Sally” o “Via col vento”, interpretate da Giorgia Fantino, Luigi Cando, Claudia Ferraresi, Mara Ghibaudo, Germano Giordanengo, Vittorio Demarchi e Margot Giordana, alternate a grandi successi del Rock ‘n roll anni ’50 e ’60 riproposti dai Beat Circus, gruppo cuneese che porta l’atmosfera di festa e allegria dei dancing di un tempo e che vanta collaborazioni con artisti che di quegli anni rappresentano vere icone, come Don Backy, I Giganti o Pilade, e che per l’occasione, oltre alla classica formazione composta da Luca, Carlo, Andrea e Roberto, ospitano il pianista e cantante Ernesto Zucconi, sul palco del Teatro Toselli.

I temi delle colonne sonore originali saranno invece affidati alle musiciste Clara Dutto (pianoforte), Milena Punzi Anfossi e Chiara Di Benedetto (violoncello). Dietro le camere da presa un vero staff da set cinematografico: fotografia e montaggio a cura di “Zorya”, Corrado Ribero e Claudio Recco per il suono in presa diretta e Luca Basano fonico musicale in teatro.

Ecco svelato il perché, nelle ultime settimane, si sono visti personaggi aggirarsi in città con una carrozza trainata da un cavallo, oppure su un’auto storica con attori in abiti d’epoca, o ancora rose bianche e rosse in mano al conduttore sul viale degli Angeli.

“È un altro grande impegno organizzativo a cui stiamo lavorando già da alcune settimane. – afferma Vera Anfossi, presidente di PromoCuneo – Con il perdurare del blocco di tutti gli eventi culturali in presenza vogliamo comunque proseguire con una programmazione che ci dia la possibilità di mantenere un contatto con il pubblico, a cui offrire i contenuti musicali e teatrali che normalmente proponiamo durante l’anno. Ecco allora che “l’ostacolo” diventa una possibilità, stimolandoci a