La Pro Loco di Verzuolo annulla la "Polenta in piazza"

La Pro Loco di Verzuolo si arrende di fronte all'emergenza sanitaria legata al COVID 19 ed annulla l'evento “Polenta in piazza” in programma per la domenica di carnevale, che quest'anno cade il 14 febbraio.

Questo il commento che arriva dal Direttivo: “Noi eravamo pronti per il consueto appuntamento con la “Polenta in piazza” per Carnevale, fissato per domenica 14 febbraio, ma purtroppo quest'anno non sarà così. Abbiamo provato in tutti i modi ad organizzare questa giornata, ma le regole attualmente in vigore non ci permettono di servire la polenta nemmeno in modalità asporto. Questo evento ha sempre avuto un grande successo ma, dopo 11 anni, un maledetto virus è riuscito a fermarlo e noi non possiamo fare altro che accettare le disposizioni che ci vengono date per il bene di tutti. Ci auguriamo di poter tornare al più presto ad essere operativi nel pieno rispetto delle regole. Buon carnevale a tutti e arrivederci al prossimo anno!”