Progetto Re&Ti a San Rocco di Busca: "Il maltempo non ci ha scoraggiati e non vediamo l'ora che sia sabato"

Due gruppi: bambini dai 6 ai 11 anni e ragazzi dai 12 ai 17 anni. Gli educatori referenti, Daniele Ficetti (per i bambini) e Stella Rapallino (per i ragazzi), non vedono l'ora di accogliere e far scoprire la bellezza di questo progetto che, attraverso l’approfondimento e la conoscenza di strumenti multimediali, vuole attivamente coinvolgere a sentirsi responsabili, attenti e sintonizzati verso sé stessi e gli altri. Con loro Barbara, una giovane ragazza che, successivamente ad un percorso formativo in advocacy, è stata scelta per essere importante punto di riferimento, sostegno ed affiancamento ai giovani.