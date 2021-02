A Barge l’addio a Eugenio Castrini, Amministratore pubblico per quasi un trentennio

Cordoglio, a Barge, per la morte di Eugenio Castrini.

Classe 1929, nato il 23 novembre a Pozzolengo, provincia di Brescia, ha avuto un ruolo importante nella comunità bargese: Amministratore pubblico, è stato consigliere comunale, assessore e anche vicesindaco nel periodo che va dal 1964 al 1992, quando presentò le dimissioni, dettate da motivi di salute.

Una figura sempre contraddistinta dall’alto profilo, sia sul piano politico che umano, anche durante le lotte legate al Partito Socialista, che Castrini rappresentò per cinque anni, ricoprendo anche la carica consigliere provinciale.

Il padre Mario era arrivato a Barge negli anni Trenta, come guardafili del telegrafo. La Valle Infernotto piacque sin da subito, e nel 1935 decise di trasferirsi qui con la famiglia. L’attività che era chiamato a svolgere gli imponeva di essere costantemente a disposizione, per eventuali guasti che potevano verificarsi sulle linee che da Barge percorrevano tutta la Val Pellice, ma gli concedeva anche del tempo libero.

E così, dal momento che non amava restare con le mani in mano (caratteristica certamente ereditata anche dal figlio Eugenio), decise di imparare l’arte dell’apicoltura, diffusa già all’epoca nella Val Pellice.

Ne resta testimonianza in un articolo, scritto proprio da Eugenio, e pubblicato nel 2008 sul bollettino dell’Associazione Produttori Miele Piemonte: l’attività si trasformò ben presto in una passione che coinvolgeva tutta la famiglia e che rappresentò anche un’occasione per fare educazione ambientale ante litteram con i consumatori, ai quali si vendeva “un prodotto genuino”, illustrando “con pazienza” caratteristiche e virtù alimentari. Forse nell’operosa e solidale comunità delle api i Castrini riconoscevano le loro stesse qualità.

“Secondo l’antico detto ‘Nomen omen’ – il ricordo del sindaco di Barge, Piera Comba – davvero ben gli si addiceva quello di Eugenio, per una nobiltà d’animo e una fierezza di pensiero che sempre lo ha distinto, unito alla disponibilità al dialogo e al confronto, caratteri di cui oggi avvertiamo profonda nostalgia.

Fu una figura chiave nella ricostruzione della storia della Resistenza locale, per aver percorso tanta parte delle lotte democratiche del suo tempo, anche nel campo dei diritti del lavoro: ricordava con emozione quella che fu una vera ‘scuola di politica’, ovvero i vagoni del treno che all’alba portavano tanti operai a lavorare a Torino; in quelle lunghe ore di viaggio, come lui stesso mi raccontò, alcuni giocavano a carte, altri dormivano, ma molti parlavano di politica e di tematiche importanti, si leggevano giornali e si discuteva, in un confronto serrato ma costruttivo, in cui, seppur da posizione anche lontane dal punto di vista ideologico e di esperienza personale, si formava la coscienza civile dei più giovani, grazie alle riflessioni dei più anziani.

‘Non ho sciupato l’esistenza’: questo il titolo che Eugenio stesso scelse per quell’articolo del 2008, credo possa rappresentare il bilancio più significativo della sua vita, che detta al tempo stesso le ragioni che ne fanno per noi un exemplum”.

Le esequie verranno celebrate domani, venerdì, alle 10.30, nella Parrocchiale di San Giovanni Battista, a Barge.