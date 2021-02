Saluzzo, liceo Soleri Bertoni: quando avremo le nostre aule?

Sembra ci sia movimento. Si parla del cantiere per la realizzazione delle nove aule mancanti del liceo Soleri – Bertoni, nella manica laterale della ex Caserma Musso.

I lavori, iniziati a metà settembre 2020, avrebbero dovuto consegnarle a fine anno.

Ma tutto si era fermato.

La situazione era stata segnalata, alcuni mesi fa, dalla dirigente Alessandra Tugnoli insieme al Collegio docenti e d’Istituto del liceo saluzzese e, la Provincia aveva assicurato la ripresa lavori. Ma non si era mosso niente.

La scorsa settimana una nuova lettera di sollecito ai referenti provinciali è stata inviata dalla dirigente e, in contemporanea, dal Comune di Saluzzo, che ha urgenza di liberare dal cantiere lo spazio di sua proprietà della ex Caserma, per procedere nei lavori di restyling del cortile d’onore.

Da alcuni giorni ci sono segnali di ripresa lavori, con una nuova recinzione dell'area interessata.

Ma la domanda urgente è: qual’ è la tempistica? "Per la programmazione scolastica – sottolinea la dirigente Tugnoli - è estremante importante la risposta".

Gli studenti, circa un migliaio, hanno ripreso (come le altre scuole) le lezioni in presenza al 50 per cento, scaglionati su settimane alterne.

Ma per il rientro totale, spiega, o anche solo al 75%, come si ipotizza possa avvenire a fine febbraio, non ci sarebbe spazio sufficiente nella scuola. Circa 200 studenti sarebbero fuori dalle aule.

In questa direzione, nelle settimane scorse, è stato stipulato dalla Provincia di Cuneo, un accordo con la scuola di Apm (Alto Perfezionamento musicale) in via dell’Annunziata, dove potranno essere utilizzate 5 aule, che rispettando le norme del distanziamento, garantiranno una capienza di un centinaio di studenti.

Sono già pronte con banchi nuovi, sedie, cattedre e con le cinque Lim mobili appena acquistate.

Ma anche così, con il decentramento in Apm, se il cantiere non consegna le aule, per gli altri 100 studenti si dovranno usare spazi dell’istituto di via Traversa del quartiere aventi destinazione diversa, come laboratori o aule speciali.