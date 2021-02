Creo, Conosco, Condivido: incontri online per anziani a Cuneo

Il progetto Anziani Attivi, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e presentato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele in collaborazione con il Comune di Cuneo, propone un percorso di Form-Azione diviso in tre aree tematiche: creare, conoscere e condividere. L'idea è quella di coinvolgere gli abitanti del quartiere perché possano mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze e, nello stesso tempo, usufruire di uno spazio per informarsi, sperimentare, ampliare i propri orizzonti.

Il percorso è costituito da momenti di incontro della durata di un'ora.

Gli incontri si terranno per tre lunedì a partire dal 15 febbraio sulla piattaforma online Google Meet, il primo incontro sarà un laboratorio manuale dove sarà proposta la tecnica del bookfolding, il secondo incontro sarà un confronto sul Viaggio a partire da un video sul Canale YouTube de La BOA in questo momento in cui è difficile spostarsi anche tra Comuni limitrofi, infine l’ultimo incontro tratterà di alcune realtà e progetti attivi sul quartiere San Paolo:

Lunedì 15 febbraio ore 17.30, “Scopriamo insieme come un libro si può trasformare in una piccola opera d’arte”

Lunedì 22 febbraio ore 17.30, “Partiamo dal Nepal per scoprire cosa significhi viaggiare”

Lunedì 1 marzo ore 17.30, “San Paolo, un quartiere attivo”



L'idea è quella di "costruire" il calendario dei prossimi appuntamenti raccogliendo adesioni da parte di chi ha qualcosa da raccontare e da offrire alla comunità in questo periodo che ci vede tutti un po' più soli e un po' più chiusi.

Per informazioni e prenotazioni: Debora Cavallo 328 5424037 debora.cavallo@emmanuele-onlus.org