Cortina 2021: Marta Bassino 11^ nel super-G che ha dato il via ai Mondiali

Azzurre lontane dal podio nel super-G che ha (finalmente) dato il via ai Mondiali di sci alpino di Cortina.

Undicesimo posto per Marta Bassino, protagonista di una prova senza particolari errori ma non sufficientemente veloce per conquistare un piazzamento più prestigioso. Marta ferma il cronometro a 1:26.70, a 1.19 dalla vincitrice Lara Gut-Behrami. Seconda Corinne Suter, terza Mikaela Shiffrin.

Federica Brignone decima, Elena Curtoni 18^, Francesca Marsaglia 23^.

Le dichiarazioni post gara di Marta Bassino (ufficio stampa FISI): “Era molto facile da sciare perché la neve era facile. Penso di aver sciato abbastanza bene ma bisognava cercare più velocità. E’ stata comunque una bella prova anche se sappiamo bene che ai Mondiali ogni gara è secca e contano solo le prime tre posizioni. E’ mancata un po’ la presenza del pubblico, ma non ci possiamo fare niente”.