Volley maschile, Coppa Italia A2\A3: mercoledì 24 le semifinali Bergamo-Cuneo e Reggio Emilia-Porto Viro

Prosegue l'avventura della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nella Del Monte ® Coppa Italia Serie A2/A3.

La vittoria contro Brescia ha proiettato gli uomini di Serniotti in semifinale, laddove troveranno un'avversaria di alto livello quale l'Agnelli Tipesse Bergamo, capolista in A2. Partita secca, in programma mercoledì 24 febbraio: in palio la finale.

Nell'altra semifinale si affronteranno Conad Reggio Emilia e Delta Group Rico Carni Porto Viro (che hanno eliminato rispettivamente Ortona e Taranto).

La finalissima è in programma giovedì 11 marzo con inizio alle 20,30.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

Risultati Quarti di Finale Del Monte ® Coppa Italia Serie A2/A3:

Prisma Taranto – Delta Group Rico Carni Porto Viro 1-3 (26-24, 21-25, 19-25, 24-26)

Sieco Service Ortona – Conad Reggio Emilia 2-3 (14-25, 25-18, 25-22, 15-25, 9-15)

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 3-2 (28-26, 23-25, 26-28, 25-11, 15-13)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Efficienza Energia Galatina 3-0 (25-11, 25-12, 25-21)

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

Mercoledì 24 febbraio 2021, ore 20.30

Agnelli Tipiesse Bergamo – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Conad Reggio Emilia – Delta Group Rico Carni Porto Viro