A Cavallermaggiore presto due nuove telecamere di sicurezza

Altre due telecamere di sicurezza saranno installate a Cavallermaggiore, portando il totale a 24 attive in tutto il centro cittadino.

“Il progetto è partito nel 2018 - spiega l’assessore Giorgio Amoroso - con l’idea di dare una video sorveglianza di sicurezza che coprisse gli accessi alla città. La valutazione era stata vagliata dal Comitato Sicurezza Pubblica della Provincia, il Prefetto aveva preso in esame e approvato il progetto. Avevamo poi vinto un bando ministeriale e con la stipulazione di un mutuo eravamo riusciti a raggiungere quota 22 telecamere di sicurezza”.

Grazie al contributo di un privato da 2.500 euro è stato possibile acquistarne un’altra che sarà installata in via Siccardi, coprendo la parte posteriore del Comune. Prossimamente sarà acquistata un’ulteriore telecamera grazie a un piccolo fondo comunale, questa sarà installata in piazza Abate Filippi.

“In questo modo copriremo l’intero angolo. Il sistema è progettato per supportare fino a 43 telecamere che potranno poi essere integrate nella video sorveglianza provinciale”.