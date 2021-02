A Mondovì riapre SMArt: lo sportello dell’Asl Cn1 di Ascolto Adolescenti

Da lunedì 15 febbraio è nuovamente attivo SMArt (Spazio Monregalese Adolescenti) a Mondovì, un servizio di ascolto e consulenza rivolto ai giovani di età compresa tra i 13 e i 24 anni.

Riaprono le attività in presenza presso il punto di Ascolto del Cantiere Adolescenti nei locali di Corso Statuto 2C a Mondovì.

Spiega la referente del progetto Chiara Mondino: “Si tratta di uno spazio aperto, gratuito, accessibile nel rispetto delle norme di sicurezza, dove i giovani possono trovare operatori dell’Asl con diverse professionalità disponibili ad ascoltarli e a fornire consulenza. Si possono rivolgere a noi direttamente gli adolescenti ma anche gli adulti (genitori, insegnanti, animatori, allenatori...) che vogliono ricevere informazioni o una prima consulenza”.

Allo SMArt si può parlare di problematiche che si stanno affrontando in famiglia, con gli amici, con il ragazzo o la ragazza, a scuola. Ci si può confrontare su tematiche come la sessualità, le emozioni, le relazioni, si possono affrontare insieme difficoltà quali ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, bullismo, consumo di sostanze e problemi nell’utilizzo del web.

In questo momento, in cui gli effetti psicologici della pandemia si avvertono e destano preoccupazione le psicologhe dell’équipe sono disponibili per consulenze individuali ai giovani o ai familiari per un inquadramento del problema e per cercare risposte efficaci al disagio.

Il servizio, stante il perdurare dell’emergenza, è attivabile su appuntamento telefonando al 338/3669882 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 15.

In altri orari è possibile inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero. Sarete richiamati da un operatore del Cantiere Adolescenza appena possibile.

Sempre allo stesso numero possono essere richieste consulenze telefoniche o in video e informazioni.

Su richiesta sono attivabili On line incontri psicoeducazionali di gruppo per i genitori.