Addio a don Francesco Levrero, il parroco di Alto e Caprauna

La Croce Bianca di Alto e Albenga piange la scomparsa di don Francesco Levrero . Il parroco di Alto e Caprauna si è spento per un malore improvviso a 87 anni di età, proprio mentre si preparava a officiare una funzione.

Un vero “Parroco sul territorio”, nel senso più profondo del termine: ministro di culto e milite, nel 2002 fu tra i più determinati fondatori della sezione in Alta Val Pennavaire. E da quel momento, non ha mai saltato un turno. A lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, toglieva i paramenti sacri e indossava l’uniforme della Croce Bianca. E ai malati indirizzati di volta in volta verso gli ospedali di Albenga, di Ceva, di Mondovì, faceva sentire un duplice conforto: quello del religioso e quello del milite.