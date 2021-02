Alba: da lunedì deviazione in tangenziale per il traffico diretto verso Roddi-Bra

Per lavori di manutenzione straordinaria alle rampe dello svincolo Alba Sud-Ovest, da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio, dalle ore 7.30 alle 18.30, sarà chiuso al traffico il tratto in direzione Roddi sotto le rampe della tangenziale (Strada Provinciale 3/bis) di Alba.



Pertanto, il traffico in direzione Roddi-Verduno-Bra sarà dirottato su corso Nebbiolo, effettuerà inversione alla rotatoria delle Vigne, prenderà lo svincolo verso Roddi e si immetterà nuovamente sulla tangenziale.



Durante i lavori, il traffico sarà regolato da apposita segnaletica in base all’andamento del cantiere.