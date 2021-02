"Emobility Fossano": un convegno con il Vallauri sullla mobilità sotenibile elettrica

Mercoledì 24 febbraio 2021 (ore 11,00) in diretta streaming dal canale YouTube “Emobility fossano”, con accesso libero a tutti, trasmesso dall’Istituto “G. Vallauri”, ci saranno tre importanti e stimolanti occasioni di formazione e non solo: si svolgerà, infatti, un convegno su “L'infrastruttura di ricarica (idr): lo stato attuale e la ricerca”, l’inaugurazione delle stazioni di ricarica installate nel Laboratorio di Elettrotecnica (TDP) ed infine l’inaugurazione della colonnina a due uscite collocata nel cortile della scuola al servizio del Laboratorio di mobilità sostenibile elettrica, utilizzato dagli studenti dei Settori Meccanico ed Elettrotecnico.

Il convegno vedrà l’intervento di ricercatori di RSE e di tecnici delle case costruttrici (ABB, BITRON, SCAME) e delle ditte che installano colonnine in Piemonte ed in Italia (ENEL X, MOTUS-E). Come di consueto saranno riconosciuti i crediti formativi a periti e ingegneri.

Presenza essenziale e graditissima per l’inaugurazione sarà quella della ditta Comoli&Ferrari, una sicurezza, una realtà forte e dinamica, un gruppo internazionale che poggia su radici saldissime che risalgono al 1929 e che ora può vantare 110 punti vendita ed oltre 1000 collaboratori.

La ditta Comoli&Ferrari ha sollecitato alcune ditte importantissime del settore per le forniture dei Wallboxes (caricabatterie per auto elettriche di tipo domestico), delle colonnine da terra e di tutti gli accessori necessari per la realizzazione del laboratorio di infrastrutture di ricarica.