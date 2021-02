Expoflora e Vitello Grasso: le manifestazioni di Fossano ripartono da qui, nel pieno della sicurezza

Da tempo il Covid ci ha costretto a rinunciare alle tipiche feste, sagre e celebrazioni di paese ma ora per Fossano è giunto il momento di ripartire, anche per aiutare le attività produttive. È stata autorizzata nella giunta comunale di ieri, 11 febbraio, l’organizzazione dell’Expoflora e la fiera del Vitello Grasso di Fossano.



“La volontà è quella di far ripartire le manifestazioni - commenta il sindaco Dario Tallone - l’organizzazione di questi due eventi, rappresenta il primo passaggio verso una ripartenza più ampia del settore. Dopo un momento così difficile, la ripartenza delle manifestazioni rappresenta anche un rilancio per il turismo nella città. La fiera del Vitello Grasso e l’Expoflora, rappresentano solo 2 di una serie di eventi che l’Amministrazione intende organizzare in piena e completa sicurezza”



Nel 2020 i due tipici appuntamenti della primavera fossanese, erano stati annullati, ora, si spera, possano riprendere come da tradizione. Fanno sapere dell’Amministrazione che gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e, qualora le condizioni o le disposizioni cambino, non viene esclusa la possibilità di sospenderle: tutte le normative verranno rispettate.



“Queste due manifestazioni sono di importanza storica per la nostra città - commenta il vice-sindaco e assessore ad attività produttive e agricoltura Giacomo Pellegrino - soprattuto per il tessuto sociale e per la società fossanese. La nostra intenzione è quella di rilanciare l’economia e fornire sostegno alle attività produttive, anche a livello agricolo”.