Niella Tanaro, la tradizione dei panettieri italo-francesi diventa un film

Riscoprire la tradizione per costruire il futuro. Approderà presto in tv il film della giornalista Géraldine Giraud che, partendo dalla storia dei suoi avi, tra i pionieri che da Niella Tanaro emigrarono in Francia come panettieri nei primi decenni del Novecento, ha creato un documentario che racconta e unisce due nazioni attraverso la riscoperta della tradizione dell’arte bianca.

“Sono molto contenta che il lavoro sia piaciuto” – commenta Géraldine Giraud – “riuscire a realizzare questo documentario per me è stato molto importante, è un omaggio ai miei antenati italiani ma anche a tutte le nuove generazioni di panettieri che mostrano un profondo senso di amore per il pane che producono in maniera genuina, autentica, rispettando la tradizione. Questo è il pane della condivisione.”

Le riprese nel monregalese erano terminate lo scorso novembre e, proprio in questi giorni, sono in dirittura d’arrivo le ultime fasi del montaggio del docufilm che ad aprile approderà su FR 3 Côte d’Azur. A comporre la musica per la colonna sonora sarà il jazz man Vincent Peirani.

La narrazione, partendo dalla storia dei pionieri niellesi che emigrarono in Francia, si lega alle nuove generazioni che riprendono le lavorazioni dei grani antichi per creare un pane sano e rispettoso della terra.

“L’obiettivo era quello di contribuire a riaccendere la fiamma delle tradizioni che legano i due paesi” – aggiunge Géraldine – “e lasciare una testimonianza viva alle future generazioni”.

Tra i protagonisti del film c'è anche Giovanni Pensa che, insieme ai suoi fratelli, onora la tradizione del pane ereditata dai genitori, emigrati in Francia.

"Abbiamo girato alcune scene in occasione della riaccensione del forno di Niella, che è stato chiuso per circa trent'anni" - prosegue Géraldine - "Il papà di Giovanni, Carlin Pensa era stato garzone di mio bisnonno, Vico Manuello, che gestiva una panetteria a Nizza"

La narrazione includerà anche le importanti testimonianze e voci dell’Agriforno, di Rosso Gentile, di Céline Cornutello (che proprio in questi giorni ha inaugurato la sua attività a Valberg, ndr), dello chef Luc Debove, chef pâtissier e maître Glacier del Grand Hotêl di Cap Ferrat, già Executive pastry Chef presso la scuola Ducasse, quella della signora Patrizia e della lunga storia della sua famiglia legata indissolubilmente a quella dell’arte bianca, ma anche la testimonianza degli ultimi panettieri di origine niellese, emigrati a Nizza, che sono andati in pensione lo scorso dicembre.

Il lavoro di Géraldine, frutto di un'accurata ricerca e raccolta di testimonianze, ha ravvivato la fiamma della tradizione di Niella Tanaro e per condividere storie, fotografie e testimonianze relative a questa tradizione che unisce Francia e Italia è stato creato anche un gruppo Facebook, "Le pain de Niella Tanaro".

Le proiezioni con il pubblico presente dipenderanno dall’evolvere della pandemia, ma sicuramente ci sarà occasione di vederlo anche in Italia, magari in tempo per la prima edizione della festa del pane che, Covid permettendo, sarà organizzata a Niella Tanaro nel mese di settembre. Inoltre, per celebrare l'amicizia franco-italiana, verrà organizzata anche una proiezione, nel frattempo i produttori stanno lavorando per portare il film anche sulle reti tv italiane.