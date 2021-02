Oggi si decide la conferma della zona gialla in Piemonte, Cirio: "Siamo ancora sotto l'1, ma serve prudenza"

E' atteso per oggi il Report settimanale del Ministero della Salute, che stabilisce, in base ai parametri di opgni regione, il colore in cui questa viene collocata e, di conseguenza, le varie aperture e chiusure e la mobilità tra comuni.

Il presidente della Regione Alberto Cirio è fiducioso: ieri, attorno alle 20, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una nota nella quale parla di dati "confortanti. L’Rt medio resta sotto l’1, ma cresce rispetto alla scorsa settimana (0.9) e quindi questo deve ricordarci l’importanza di essere attenti nei nostri comportamenti. Buoni i dati della pressione ospedaliera che resta sotto la soglia di allerta (l’occupazione delle terapie intensive rimane al 24% e quella dei posti ordinari scende dal 37% al 35%). Dobbiamo continuare a essere prudenti. Ora più che mai".

Oggi la conferma del giallo e la decisione sulla mobilità tra le regioni. Da lunedì 15 febbraio la riapertura degli impianti.