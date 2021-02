Rifreddo, il sindaco annuncia: "Da ieri il nostro comune torna ad essere Covid free"

Il comune di Rifreddo non ha più alcun positivo al Coronavirus. La notizia è stata comunicata ai 1055 rifreddesi ieri 11 febbraio, tramite la pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

“Alla data odierna - ha scritto il primo cittadino - nel nostro comune non ci sono più residenti positivi al COVID-19. Ora speriamo di poter continuare così. Intanto grazie a tutti per la pazienza ed il rispetto delle regole dimostrato fin ora”.

Una bella notizia che però non fa perdere di vista agli amministratori del piccolo comune della Valle Po che la strada per vincere la battaglia contro il virus è ancora lunga. Infatti nello stesso post il sindaco invita a mantenere alta l’attenzione per evitare la ripresa dei contagi, raccomandando nuovamente a tutti di rispettare le distanze di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione, provvedere ad una frequente igiene delle mani ed evitare assembramenti.