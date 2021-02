Saluzzo, gli stranieri residenti arrivano da 74 paesi del mondo: i più numerosi sono gli albanesi

Il report definitivo che l''Ufficio di Stato civile del Comune di Saluzzo ha inviato, a fine gennaio, all’Istat, come previsto dai regolamenti, dopo aver verificato e corretto la versione provvisoria diffusa a inizio anno, dice che il totale dei residenti in città al 31 dicembre 2020 è di 17.348 persone.

Sono 144 in meno rispetto al 2019 quando erano 17. 492. Tra le cause anche il numero di decessi che fa registrare un più 25 per cento nell’ultimo anno, facendo considerare il triste impatto del Coronavirus. Sono 258 deceduti, rispetto ai 206 di fine 2019 (o ai 210 di fine 2018).

Le morti avvenute in città negli ultimi 12 mesi sono state 169 (97 donne e 72 uomini), 88 sono i deceduti in altri Comuni e una all’estero.

I “nuovi saluzzesi”, cioè i nati l’anno scorso, sono stati 118 (63 bimbe e 55 bimbi). Di questi, 30 sono di famiglie di origine straniera (15 maschi e 15 femmine).

La fotografia demografica evidenzia che a Saluzzo abitano cittadini provenienti da 74 Paesi del mondo di tutti i 5 continenti.

Gli stranieri registrati all’Anagrafe saluzzese, sempre al 31 dicembre 2020, sono 1180 uomini e 1088 donne, 2.268 in totale, pari al 13 per cento della popolazione del Comun e, 4 in più rispetto al 2019 (2.272).

Da 19 Stati membri dell’Unione europea provengono 391 saluzzesi. Tra questi figurano gli immigrati della Romania, che sono terzi per numero di presenze in città: sono 138 uomini e 163 donne, per un totale di 301.

Altri 1000 residenti sono arrivati dal Vecchio continente, ma da Paesi che non fanno parte dell’Ue, compreso il Regno unito con 3 persone.

In questo raggruppamento c’è la comunità più numerosa, quella dell’Albania, con 947 persone, 505 maschi e 442 femmine. Rapportando il dato con il totale della popolazione attuale a Saluzzo si evince che ogni 17/ 18 saluzzesi, uno è di origine albanese.

Il secondo gruppo più numeroso in città è quello di abitanti provenienti dal Marocco che sono 330 dei (168 uomini e 162 donne ) e compongono il gruppo dei 514 residenti, giunti da 20 Paesi africani. Tra le nazioni più rappresentate, l’Algeria con 12 persone, il Burkina Faso con 17, la Costa d’Avorio con 31, l’Egitto con 21, il Mali con 37 (tutti uomini), Nigeria con 13 e Gambia e Senegal con 11.

“Dalle Americhe si sono trasferiti a Saluzzo 162 migranti – informa il Comune - Cinque provengono dal Nord America e si tratta interamente di cittadini Usa. La maggior parte degli americani, 109, si sono mossi dal Sud America. Gli Stati con più rappresentanti sono il Perù con 44 persone (16 uomini e 28 donne), seguito dalla Bolivia con 27 e dal Brasile con 26. Dall’America centrale hanno scelto Saluzzo in 48. La “colonia” più grande è quella della Repubblica dominicana con 26 persone (11 uomini e 15 donne), seguita da Cuba con 13 (2 uomini e 11 donne).

I 201 asiatici che abitano a Saluzzo sono originari di 9 Stati. I più rappresentanti sono i cinesi, 121 persone (58 uomini e 63 donne), il quarto gruppo più numeroso in città. Seguono gli indiani che sono 56 (47 uomini e 9 donne).

Dall’ Oceania abbiamo un unico esponente a Saluzzo: un cittadino con passaporto dell’Australia. Infine, anche un residente registrato all’Anagrafe come apolide, ovvero privo di cittadinanza di alcuno Stato.

I dati del report sono consultabili al link : https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Istat-definitivo-Saluzzo-2020.pdf

