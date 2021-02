Siglata la convenzione quinquennale per la "porta di Valle" al Filatoio Rosso di Caraglio

E’ stata siglata la convenzione attuativa tra l’Unione Montana Valle Grana, il comune di Caraglio e la Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio per definire i caratteri amministrativi, gestionali e di accoglienza della “Porta di Valle” valgranina, una vetrina di promozione territoriale che sorgerà nei locali del più antico setificio rimasto in Europa.

Un progetto che rientra nell’ambito di T(o)ur, facente parte del piano integrato territoriale (Piter) “Terres Monviso”, finanziato dal programma europeo Alcotra 2014-2020 e approvato in giunta dall’ente capofila (Saluzzo) nell’ottobre del 2019.

"L’obiettivo di TOUR – si legge sul sito www.interreg-alcotra.eu - è quello di creare la destinazione turistica Terres Monviso creando, sul lato italiano un sistema di sette porte di valle, con struttura pubblico/privato che siano fonte di informazione e vetrina di prodotti del territorio erogatori di servizi (nolleggio bici, sherpa bus, guide, mappe ecc).”



La convenzione sulla “porta di Valle e promozione del patrimonio linguistico occitano della Valle Grana” è stata siglata dal presidente Marco Marino dell’Unione Montana (nel ruolo di Amministrazione Responsabile Partner), Paola Falco sindaco di Caraglio (in qualità di ente proprietario dell’immobile) e Aurelio Blesio presidente della Fondazione Filatoio (gestore designato). Avrà una durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

E sorgerà in un locale del Filatoio, di proprietà del comune, ma in comodato d’uso dal 2001 alla Fondazione.

La porta di valle dovrà “essere caratterizzata dalla capacità di accoglienza del territorio, in stretto dialogo con l’area transfrontaliera per la costruzione di una rete attiva e dinamica.”

“Dovrà essere favorita – si legge nella convenzione - la cooperazione con le altre porte di valle al fine di promuovere il rafforzamento della capacità di accoglienza del territorio, stimolando la tipicizzazione dell’offerta per creare maggiore visibilità e riconoscibilità.”

Sarà inoltre attivato lo sportello per la promozione del patrimonio linguistico delle valli occitane. Previsti, oltre a sportelli di front-office per l’accoglienza turistica, anche degli spazi dedicati alla promozione di prodotti d’eccellenza enogastronomici, di artigianato o oggttistica provenienti dal territorio.



L’attività, dovrà rimanere aperta al pubblico, in linea con le altre “Porte di valle” del territorio, con un’apertura al pubblico garantita per un minimo di 38 ore settimanali per 50 settimane all’anno.

“Al fine di garantire una progressiva autonomia […] – si legge ancora nella convenzione attuativa – la Fondazione Filatoio Rosso, supportato da Unione Montana, da comune di Caraglio e da professionisti competenti, dovrà stilare e presentare un business plan sviluppato sul breve e medio periodo […] al fine di garantire una linea di indirizzo concordata ed efficace per la Porta di Valle.”