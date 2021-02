“Terme di Vinadio e piste ad Argentera per rilanciare la Valle Stura”

“Bello il turismo 'cordless', senza fili e senza impianti di risalita impattanti. Mi piace lo scialpinismo, ma la ricaduta economica è davvero poca, se non nulla”. È pragmatico il sindaco di Vinadio Angelo Giverso: “La pandemia ha cambiato il modo di intendere il turismo, ma dobbiamo pensare al mondo post-Covid. A portare gente in valle che pernotta negli alberghi, che consuma in bar e ristoranti e che acquista case e negozi per far vivere la montagna”.

La valle Stura è in difficoltà, come tante altre zone montane. “La situazione è questa – spiega Giverso -. Se vuoi comprare un alloggio in valle, rispetto a 15 anni fa, i prezzi sono ridotti. Ci sono tanti immobili in vendita. Trenta anni fa, chiunque avesse un fienile e voleva venderlo, aveva offerte. Oggi invece il turismo delle seconde case è in crisi, soprattutto in montagna, con tentativi, spesso inconcludenti, di svendere tutto. Peccato che a lasciare le strutture vuote senza manutenzione equivale a far morire il paese. Senza contare che imbarcarsi in lavori di ristrutturazione oggi comporta affrontare chili e chili di carta perché la burocrazia blocca tutto”.

Ne è un esempio la richiesta di realizzare una microcentralina idroelettrica con prelievo dal torrente Isciaude per innevare gli impianti da fondo a Bagni. “La Provincia, applicando letteralmente e secondo noi impropriamente le normative regionali e dell'AIPO, ci ha negato il permesso – dichiara Giverso -. Le piste di fondo di Bagni potrebbero trovare una gestione integrata con le piste della bassa e media Valle. È ovvio che quando la neve permette lo sci ai centri di fondo di Festiona ed Aisone la massa degli sciatori, soprattutto quelli del fine settimana, non frequenta le piste di Bagni. La garanzia però che in tutti gli inverni in Valle Stura si possa praticare lo sci di fondo avrebbe un enorme valore turistico”.

Per il primo cittadino di Vinadio il rilancio turistico deve passare attraverso investimenti di lungo raggio: “In Valle Stura servono le terme di Vinadio che aprono tutto l'anno e che garantiscono posti di lavoro fissi per i giovani. Al momento i lavori di riqualificazione, che sono in mano a privati, procedono a rilento per ovvie ragioni legate al Covid. Ma servirebbero anche le piste da sci ad Argentera funzionanti. Il turismo invernale senza impianti di risalita non rende. Ricordiamoci poi che chi fa scialpinismo, ha imparato a sciare sulle piste”.

“Con le terme, il forte, il santuario di Sant'Anna e gli impianti ad Argentera, la Valle Stura richiamerebbe turisti da tutta Italia, non solo dai comuni limitrofi”, conclude Giverso.