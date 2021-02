Terre della Pianura: aumento dei funerali nel 2020, da 112 a 340. Diminuiscono le infrazioni, ma aumentano gli incidenti urbani

Flessione degli incassi da multe a Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano. Rispetto al 2019 i Comuni dell’Unione Terre di Pianura hanno incassato 147 mila euro in meno (-30,85%) nel 2020. Secondo quanto comunicato durante l'ultimo Consiglio, si è infatti passati da 477 mila a 330 mila. Per compensare la forbice però sono attesi da Roma 100 mila per la compensazione delle mancate sanzioni, mentre come gli altri anni sono in arrivo 22 mila euro dalla Regione. Atteso anche un finanziamento sempre regionale per la compensazione sull'aumento del lavoro del personale della Polizia Municipale.

Dato in negativo anche per la riscossione delle sanzioni non pagate negli anni precedenti che hanno visto una riduzione dell’’80%: l’anno scorso i tre comuni avevano incassato 85 mila euro, quest’anno solo 15.900.

Generale riduzione invece delle infrazioni del codice della strada: -43% rispetto agli anni passati di multe. “Questo - spiega il comandante Rocco Martini - è dovuto sicuramente alla minore socialità e minore mobilità delle persone, c’è da dire che rispetto agli anni passati siamo intervento con minor rigore proprio in considerazione del momento”.

Nota dolente per gli incidenti: sono aumentati quelli senza feriti. “Credo dia anche l’idea del livello di stress generale, i piccoli incidenti urbani sono legati a una fatica che purtroppo a distanza di un anno di emergenza sanitaria si sta somatizzando e ha una ricaduta anche nei trasporti”.