Serie D: scatta il girone di ritorno sui campi del girone A, Bra sul campo dell'Imperia e derby Saluzzo-Fossano

Scatta il girone di ritorno sui campi del girone A di Serie D. Un campionato ancora tutto da vivere, con il Bra grande protagonista ed in piena lotta per la vetta. Domenica i giallorossi sfideranno l'Imperia all'Attilio Bravi mentre il Gozzano attende il Casale. Punti pesanti quelli in palio nel derby cuneese tra Saluzzo e Fossano.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Imperia (arbitro Maurizio Barbiero di Campobasso)

Arconatese-Legnano (Giuseppe Manzo di Torre Annunziata)

Borgosesia-Folgore Caratese (Marco Russo di Torre Annunziata)

Chieri-Pont Donnaz (Gilberto Gregoris di Pescara)

Castellanzese-Vado (Dario Acquafredda di Molfetta)

Varese-Sestri Levante (Alessandro Negrelli di Finale Emilia)

Gozzano-Casale (Giuseppe Romaniello di Napoli)

Derthona-Caronnese (Carlo Esposito di Napoli)

Lavagnese-Sanremese (Cosimo Delli Carpini di Isernia)

Saluzzo-Fossano (Mattia Mirri di Savona)

CLASSIFICA (tra parentesi le partite disputate)

Gozzano (19) 42, Bra (19) 40, Pont Donnaz (18) 33, Sestri L (19) 32, Castellanzese (18) 31, Caronnese (19) 31, Folgore C (19) 29, Lavagnese (18) 28, Sanremese (18) 27, Imperia (19) 27, Legnano (17) 25, Chieri (19) 25, Derthona (19) 25, Arconatese (19) 23, Casale (19) 20, Saluzzo (18) 20, Varese (18) 13, Vado (19) 12, Borgosesia (18) 11, Fossano (18) 10