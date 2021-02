Coldiretti: a Cuneo “Cibo, maschere e... amore" con Campagna Amica

“Cibo, maschere e… amore” è l’evento in programma sabato 13 febbraio al centralissimo mercato di Campagna Amica a Cuneo dedicato a festeggiare il Carnevale con gustosissimi dolci della tradizione che sapranno conquistare tutti i palati.

“Anche questo sabato, i produttori – spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica – aspettano i consumatori con il loro cibo locale, sano e genuino, per celebrare insieme il Carnevale e svelare i segreti della tradizione contadina. Delizieremo i cuneesi con le dolcezze della festa più amata dai bambini e l’iniziativa sarà anche l’occasione per ricordare ai consumatori che è tanto ancora il cibo in circolazione che ‘si maschera’ da italiano”.

A Carnevale – stima Coldiretti – vengono consumati oltre 11 milioni di chili di dolci tipici con un costo che oscilla fra 5 euro al chilo di chi usa forno e fornelli casalinghi ai 15 ai 30 euro, con picchi di 65, per le diverse specialità che si possono trovare nelle panetterie e nelle pasticcerie. Ma non è solo una questione di prezzo, perché preparare i dolci a casa permette di fare la differenza sul risultato finale grazie ad una scelta accurata di ingredienti freschi e di qualità, a partire dalle uova, dal miele o dalle nocciole che possono essere acquistati nei punti vendita aziendali o nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

Tutti coloro che entreranno al mercato di Campagna Amica riceveranno in assaggio delle gustosissime e fragranti “bugie”, i dolci carnevaleschi preparati con farina e uova Made in Cuneo e ingredienti 100% italiani. Il mercato in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), è aperto ogni martedì e sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Una “mobilitazione”, quella di questo weekend in zona gialla, che vedrà protagonisti anche gli agriturismi di Terranostra che proporranno menù speciali per gli innamorati. “Anche in tempo di Covid i nostri agriturismi, in totale sicurezza – conclude Rebuffo – saranno in grado di offrire un pranzo romantico evitando il pericoloso rischio di affollamenti in città offrendo quel contatto unico con la natura che la clientela richiede, vero valore aggiunto delle nostre strutture”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it