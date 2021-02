Creativita' e follia cuneesi per combattere la crisi della ristorazione 

Imprenditori cuneesi che si danno da fare unendo le proprie forze, in un periodo di difficoltà ed incertezza, e che si stringono la mano per realizzare un’idea un po’ folle da portare sulle tavole di chi desidera consumare più cibo gourmet e di alta qualità.

Sono I Goliardi questa volta ad andare incontro ai clienti e lo fanno proponendo tre menù d’asporto preparati con prodotti d’eccellenza, promuovendo l’iniziativa con un autobus versione Gran Turismo, personalizzato “Io vado a I Goliardi”, che da oggi passerà nelle vie di Cuneo e delle località limitrofe.

E’ l’iniziativa del ristopizza & fantasia I Goliardi, situato a Madonna dell’Olmo (CN), nata come “una vera esperienza gastronomica” e che vuole andare oltre le grandi piattaforme food-delivery. Dall’antipasto al dolce, in maniera creativa ed essenziale, sono state scelte alcune delle esclusive specialità che lo hanno reso celebre. Tre i menù: TERRA, MARE, EASY.

Enrico Dutto, titolare de I Goliardi: “E’ ormai da un anno che ci rimbocchiamo le maniche, ma le abbiamo esaurite. La voglia di fare invece resta. I tanti messaggi ricevuti ci hanno fatto piacere e abbiamo deciso di andare incontro ai clienti, non potendo loro venire a tavola da noi. Spesso i cibi consegnati dai delivery sono soggetti a critiche, perchè il prodotto non può essere evidentemente perfetto come quello servito nel locale. Per questo abbiamo preso spunto dalla moda del momento dei meal kit, per realizzare tre menù anche noi, proponendo ai nostri clienti di essere complici nella realizzazione del piatto”.

I prodotti, freschi di giornata, vengono lavorati nelle cucine de I Goliardi, per essere poi messi sottovuoto e riposti nell’apposito meal kit, l’elegante e pratica confezione per alimenti. All’interno c’è tutto il necessario, inclusi i semplici, preziosi consigli dello Chef Frà. Bastano pochi minuti per completare la cottura direttamente sui fornelli di casa propria e la presentazione di ogni piatto, proprio come al ristorante.

Simone Dutto, titolare de I Goliardi: “E’ un periodo complicato e controverso. Ci sentiamo come sulle montagne russe, brevi discese e lunghe, ripide salite, di un giro che sembra interminabile. Con questa iniziativa desideriamo far sapere che ci siamo, che è possibile mettere in tavola, a casa propria, le specialità che proponiamo nel nostro ristorante e saranno proprio i clienti a dare il tocco finale da grande Chef ad ogni piatto. Lavoriamo su ordinazione e confezioniamo ogni menù garantendo l’eccellenza dei prodotti della nostra filiera e la qualità di preparazione che da sempre ci contraddistinguono.”

Selezione di qualità firmata I Goliardi, per un trionfante incontro di sapori di TERRA oppure di MARE, secondo preferenze e, per i più piccoli, le prelibatezze del menù EASY.

Si può ritirare l’ordinazione recandosi direttamente al ristorante, oppure facendosi trovare al passaggio del bus “Io vado a I Goliardi”.

Paolo Fracchia, titolare di Fracchia Viaggi : “Mi è piaciuta l’idea un po’ folle e la determinazione di non fermarsi di fronte ad una crisi che ci sta soffocando. Anche il mio settore, lavorando con aziende, gite scolastiche e settimane bianche, sta risentendo della forte crisi. E’ un modo per fare un passo in avanti e dare anche un segnale, seppur piccolo. Non passeremo sicuramente inosservati e cercherò di essere io stesso alla guida del bus personalizzato con i colori de I Goliardi. Sarà un piacere incontrare i clienti!”.

All’interno di ogni confezione c’è anche una sorpresa: un buono sconto del 50% per un piatto, che è anche un invito per tornare ad incontrare nel locale i propri clienti. I buoni sconto sono cumulabili tra di loro e potranno essere utilizzati direttamente al ristorante I Goliardi, per il pranzo e per la cena, nei periodi e negli orari in cui è concesso sedersi e consumare ai tavoli. Sono validi fino al 31 dicembre 2021 e l’auspicio è che i clienti possano usarli il prima possibile.

Per le ordinazioni si telefona al numero 0171.413979 / 329.2572875 oppure si procede direttamente online su www.igoliardi.it

Sui social sono indicati i tour e le fermate del "super autobus”.