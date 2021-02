Cuneo “romanticamente invasa” dalla #ginolovesweek

Che ci fosse “qualcosa nell’aria” si era iniziato a capire da lunedì 8 febbraio, giornata nella quale tutti i canali social del Gruppo GINO hanno iniziato la comunicazione della nuova campagna promozionale organizzata in occasione della settimana di San Valentino.

Questa mattina all’alba è poi cominciata la “romantica invasione” della città!

I primi ad accorgersene sono stati gli avventori mattinieri del mercato che hanno iniziato a vedere, in Piazza Galimberti, alcune auto decorate con dei giganteschi cuori che riportavano il nome dell’iniziativa e l’inconfondibile G del Gruppo GINO che da oltre 60 anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il settore automotive della nostra provincia.

Proseguendo la passeggiata in Corso Nizza arrivando fino in Piazza Europa, per approfittare anche di bar e negozi aperti, l’occhio continua ad essere “attratto” dalle auto brandizzate che colorano l’asse principale di Cuneo.

Sono stati coinvolti tutti i principali brand rappresentati dal Gruppo GINO:

Mercedes, Bmw, Volvo, Mini e Smart! Dal Suv, alla daily car, dalle motorizzazioni tradizionali, alle plug-in hybrid fino alle full elettric non c’è ce l’imbarazzo della scelta. E dalla sede di via Torino 234 sono assolutamente conviti di riuscire ad incontrare le diverse esigenze di tutti i Clienti, non solo grazie ad un’ampia gamma di modelli ma anche grazie a nuove formule di pagamento “tailor made” come ad esempio il “VALUE4YOU”.

La campagna di comunicazione è stata affiancata inoltre da una serie di promozioni commerciali veramente molto interessanti che riguarderanno tutti i brand.

Inoltre, considerata la pluriennale collaborazione con il ristorante “Antica Corona Reale” di Cervere, il Gruppo GINO regalerà, a tutte le persone che acquisteranno un’auto nuova in questa settimana, una fantastica cena “Stellata” per due persone, firmata dallo Chef Gian Piero Vivalda 2 stelle Michelin, che verrà consegnata direttamente a casa grazie al servizio di delivery.

Infine durante il week-end potrete trovare sotto in portici di Cuneo le hostess del Gruppo GINO che, in completa sicurezza, vi offriranno un omaggio per “addolcire” la vostra giornata.



Per maggiori informazioni sull’iniziativa potete collegarvi al sito www.ginospa.com