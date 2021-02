In che modo la tecnologia moderna ha cambiato il mondo degli appuntamenti?

Internet, mobilità telefonica ed intelligenza artificiale stanno plasmando la nostra realtà e segnando un cammino che fino a 30 anni fa poteva abitare solo la fantascienza. L’inventore del cellulare, per esempio, ha a più riprese confessato di essersi ispirato ai film di Star Trek per la sua invenzione, la carta di credito era stata accuratamente descritta nell’opera maestra di Edward Bellamy alla fine del 1800, l’elicottero, la luce elettrica ed il sottomarino erano considerati solo una folle e stravagante fantasia, quando Jules Verne ne profetizzò la venuta.

Eppure tutte queste cose che solo qualche generazione fa non erano minimamente concepibili, oggi fanno parte integrante della nostra realtà. Non c’è quindi da stupirsi che anche il mondo degli appuntamenti si sia evoluto di conseguenza. I giovani di oggi trovano assolutamente logico e normale conoscersi anche profondamente in terreno virtuale, prima di passare all’incontro reale vero e proprio.

L'intelligenza artificiale ci aiuterà a scegliere il partner online

Proviamo ad analizzare i punti più importanti che caratterizzano gli incontri del nuovo millennio e le opportunità che il futuro ci riserva.

L'industria tecnologica ha raggiunto anche questo sito che è infatti in grado di scegliere con intelligenza artificiale il partner con cui sei più compatibile, e con cui hai le maggiori possibilità di costruire rapporti.

Questo punto è un po' a cavallo tra presente e futuro. Molti siti si appoggiano infatti già adesso alla tecnologia di Intelligenza artificiale per studiare il comportamento degli utenti ed identificarne possibili partners compatibili. Alcuni sondaggi effettuati ad inizio 2019 hanno dimostrato che le coppie nate in questo modo sono statisticamente più durature, e soprattutto che l’ambiente familiare è più confortevole. Nel frattempo l’evoluzione della potenza di calcolo e l’elaborazione di algoritmi via via sempre più complessi ed intelligenti non si è fermata, e dal futuro ci aspettiamo grandi passi avanti in questo senso.

Gli appuntamenti online sono più sicuri

La parola sicurezza può avere molte accezioni, ed in tutte gli appuntamenti online la includono. Non si tratta solo di una sicurezza riferita alla distanza sociale che evidentemente viene potenziata, ma anche una sicurezza derivante dal fatto che abbiamo la possibilità di conoscere molti aspetti del nostro partner prima ancora di decidere di incontrarlo. Nel complesso mondo dei rapporti di coppia, il pericolo maggiore non è rappresentato tanto dall’eventualità di trovare un mal intenzionato (esiste anche quello), ma soprattutto dall’eventualità di finire legati per molto tempo alla persona sbagliata. Con le migliori intenzioni e sotto i più rosei auspici… ma sbagliata. Su questo ultimo punto i siti di incontri danno il meglio di sé, si potrebbe dire che la ragione stessa della loro esistenza è proprio quella di evitare alle persone di perdere tempo con partners incompatibili.

Con VR e siti di incontri sarà più facile costruire relazioni a distanza

Una delle promesse più emozionanti che il futuro sembra riservarci è quella della realtà virtuale applicata agli incontri online. Se le persone sono già in grado di innamorarsi guardandosi in due dimensioni, quando non addirittura semplicemente leggendosi, c’è solo da immaginare cosa accadrà quando questa tecnologia sbarcherà solidamente sulle vergini spiagge di questo settore.

I siti online per appuntamenti non sono tutti uguali, il settore è in fermento ed è più importante che mai premiare solo quelle aziende che investono in sicurezza e sviluppo. Il futuro è nelle mani delle aziende e degli inventori, ma a noi consumatori resta comunque il privilegio dell’ultima parola, è attraverso la nostra scelta che definiamo quali saranno le tecnologie del domani, ed è quindi molto importante essere accurati nelle nostre decisioni.