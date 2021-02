C’è tempo fino a stasera per partecipare al grande Carnevale indoor di Saluzzo e Rivoli

C’è tempo fino alla mezzanotte di questa sera per partecipare al “Carnevale indoor più grande del mondo" come si vuol connotare quest’anno, per la modalità insolita di svolgimento, il 93° Carnevale di Saluzzo in abbinata con il 67° Carnevale di Rivoli.

Partecipando si concorre al trofeo destinato alle famiglie e agli amanti della manifestazione.

Cosa fare?: basta inviare una foto o più foto che illustrino la fantasiosa trasformazione degli ambienti di casa nel carro dei propri sogni. Sono già oltre 25 le famiglie iscritte, che insieme ai 25 gruppi tra oratori e carristi, daranno vita alla grande sfilata on-line, domenica 14 febbraio, dalle 14.30, in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni e della Proloco di Rivoli.

Al termine si svolgeranno le premiazioni delle tre categorie in gara. Sorprese e ospiti, tra i quali trio comico composto da Padre Filip (Filippo Bessone), Padre Iork (Azio Citi) e Luca il Chierichetto (Luca Occelli).

Maggiori informazioni sull’evento su www.carnevaleindoor.it.

La grande parata, clou del programma on-line 2021, che ha visto riempire di appuntamenti tutta la settimana ed avere protagonisti le maschere storiche della città, la castellana Graziella Toselli, Ciaferlin Aurelio Seimandi, Damigelle e Ciaferlinot, è preceduta da altri momenti.

Oggi venerdì 12 febbraio per i più piccoli c’è una diretta streaming dalle 16.30: “Carnevale. Storie di maschere, colori e feste”, per conoscere le maschere protagoniste del carnevale italiano tra storia e leggenda.

Duplice appuntamento, domani, sabato 13 febbraio. Nel pomeriggio, sempre dalle 16.30, è in programma “… e vissero per sempre felici e contenti. Le storie d’amore del Marchesato di Saluzzo”, attività laboratoriale per bambini alla scoperta degli amori passati.

Dalle 22 gran “Veglione di Carnevale on-line Supertino” in diretta Instagram e Facebook sui profili della Fondazione Bertoni. Si accendono musica e divertimento in consolle con Marco Skarica, voice Marco Marzi.