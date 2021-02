Maratona Viaggi:  Dimmi di sì... E gireremo il mondo insieme

Il matrimonio è soprattutto un atto d'amore che unisce due persone che vivono un vero legame e che desiderano essere coinvolti insieme a lungo termine. Questo fantastico evento è coronato dalla luna di miele.

Realizzate i vostri sogni e approfittate delle fantastiche offerte di Maratona Viaggi.

Lo staff dell'agenzia di viaggi vuole contribuire a rendere speciale il vostro giorno più bello affinché possiate conservare meravigliosi ricordi della vostra luna di miele.

Nel ringraziarvi per avere riposto la vostra fiducia nella sua professionalità, vi offre una serie di VANTAGGI ESCLUSIVI per la vostra fuga romantica:

- lista nozze on line gratuita con accesso su area riservata Sposi e Invitati.

- nessun acconto alla conferma.

- prima quota lista nozze € 50 regalo di maratona viaggi

- trolley small size OMAGGIO

- noleggio AUTO DA CERIMONIA omaggio

In agenzia potrete scegliere tra un'ampia selezione di destinazioni in sicurezza con risparmio e cortesia. Tra tutte le offerte troverete senza dubbio la meta ideale che fa per voi.

Per rendere indimenticabile la vostra luna di miele, Maratona Viaggi vi offre un soggiorno su misura, tenendo conto di tutte le vostre esigenze e di ogni vostro desiderio.

Uno dei valori aggiunti del lavoro del team di Maratona Viaggi sono gli Sposi!

Con gli Sposi può pianificare e programmare itinerari equilibrati nel tempo e nello spazio perché il tempo è SACROSANTO soprattutto quando é da condividere!

Che si tratti di CERIMONIE RELIGIOSE, UNIONI CIVILI, MATRIMONI ALL'ESTERO il comune denominatore è la bellezza di vivere lo stesso tempo insieme.

Per ulteriori informazioni potete chiamare ai numeri 0172 370533 - 327 3249279 oppure recarvi personalmente presso

Maratona Viaggi S.r.l. Unipersonale

Agenzia di Savigliano

Via Cernaia, 4

Agenzia di Alba

Corso Bra, 52