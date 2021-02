Alba Cheer: Emma Giordi premiata come miglior atleta del mese di gennaio

Il premio di miglior atleta della Palestra Titans per il mese di gennaio 2021 è stato consegnato a Emma Giordi, del team Free Titans.

La giovane atleta di performance cheer è la prima di questa disciplina ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento che ogni mese incorona chi più di altri si è messo in luce agli occhi dei coaches.

Emma è stata premiata per importanti miglioramenti individuali e il costante impegno tanto in palestra quanto in occasione delle attività di home training. Una gratificazione per lei e le sue compagne con cui condivide il percorso di allenamento e avvicinamento alle competizioni: oltre al simbolico premio individuale con la consegna del totem realizzato da MagiCat, Emma ha avuto il piacere di inserire cinque monete nello scrigno degli skills del proprio team, il bagaglio di abilità che ciascuna squadra raccoglie durante la stagione.

La soddisfazione per questo riconoscimento è un'ulteriore iniziazione di energia che accompagnerà Emma e le sue compagne nel corso dei prossimi allenamenti in preparazione dei Ficec Nationals; chiunque potrà partecipare virtualmente ad un loro allenamento seguendo la diretta streaming sul canale Twitch di Alba Cheer oggi, venerdì 12 febbraio alle ore 18:00.