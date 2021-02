Sci alpino: Edoardo Saracco vince il primo slalom FIS a Valgrisenche

Primo Slalom FIS, giovedì 11 febbraio a Valgrisenche e vittoria cuneese in campo maschile.

La gara valida per il circuito regionale valdostano Cva Energie, originariamente programmata a La Thuile, ha visto primeggiare il carabiniere limonese Edoardo Saracco, che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,26”,75/100, risultando primo assoluto e primo degli Aspiranti, con 92/100 di vantaggio sul finanziere trentino Davide Leonardo Seppi e 1”,34/100 su Alessandro Salini (Bormio). Al quinto posto il varazzino Stefano Cordone (Equipe Limone), sesto assoluto e secondo degli Aspiranti il valsusino Leonardo Rigamonti (Sansicario Cesana).

La valdostana Martina Perruchon del Centro Sportivo Esercito) ha vinto la gara femminile, chiudendo le due manche in 1’,30”,67/100, con 2”,15/100 di vantaggio su Nadine Brunet (Aosta) e 2”,25/100 sull’Aspirante altoatesina Emma Wieser (Renngemeinschaft Wopptal Amateursportverein). Al quarto e quinto posto assoluto, a completare il podio delle Aspiranti due atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali, Martina Banchi del Golden Team Ceccarelli e Melissa Astegiano dell’Equipe Limone, che è arrivata a pari merito con Cecilia Anna Bianco (Gressoney Monte Rosa). Settima posizione per Gaia Blangero dell’Equipe Limone, nona per Charlotte Audibert del Golden Team Ceccarelli, undicesima assoluta e quinta tra le Aspiranti per Ginevra Trevisan del Golden Team Ceccarelli.