Volley maschile A2 - Lagonegro sulla strada di Cuneo, sabato alle 18 terzo incontro casalingo in 7 giorni per Pistolesi e compagni

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo domani in campo per il terzo incontro casalingo in 7 giorni. Nei precedenti Pistolesi e compagni hanno riconquistato la terza posizione in classifica del campionato di serie A2 maschile dopo la vittoria netta con Ortona e hanno acquisito l’accesso alle Semifinali di Del Monte® Coppa Italia dopo oltre due ore di gioco nello scontro diretto ai Quarti con Brescia.

Ospiti dell’anticipo della 6^ giornata di ritorno, i ragazzi di coach Tubertini della Cave del Sole Geomedical Lagonegro. Nel match d’andata i cuneesi dopo la lunga trasferta avevano portato a casa 3 punti pieni.

Coach Roberto Serniotti in vista della partita: «Domani altra gara impegnativa contro un avversario molto motivato dopo la vittoria con Castellana. Noi dovremo trovare nuove energie dopo la lunga battaglia con Brescia di mercoledì».

L’appuntamento è quindi per sabato 13 febbraio alle ore 18.00 in diretta streaming gratuita sul Canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.