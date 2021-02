A Narzole la preghiera del Santo Rosario per i defunti è online su Facebook

L’emergenza sanitaria impone la ricerca di nuovi percorsi pastorali per poter continuare a stare vicino ai fedeli.

Lo sa bene don Angelo Carosso, parroco della chiesa dei Santi Bernardo, Nazario e Celso, di Narzole che in questi tempi, segnati dalle misure di contenimento della pandemia, si è attrezzato sulla propria pagina Facebook per recitare il Santo Rosario in suffragio dei defunti.

La mancanza dei momenti di preghiera in presenza, non preclude la possibilità di vivere in modo intenso la recita del Santo Rosario, che diventa un’occasione di raccoglimento spirituale per rinsaldare il vincolo di fratellanza della comunità. La nuova frontiera di Internet non conosce confini e l’iniziativa online del vulcanico parroco ha raccolto molte adesioni.

Don Angelo non è nuovo a proposte innovative che coinvolgono i suoi parrocchiani di ogni età, sempre pronti a seguirlo anche sui cellulari, diventati anch’essi luogo di fede e veicoli della buona notizia attraverso parole e condivisioni.