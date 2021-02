Adeguamento tariffe servizi sociali e sanitari: il mondo della cooperazione cuneese incontra la Provincia

Nonostante le cooperative lo stiano applicando, non si sono registrate particolari variazioni in aumento sui riconoscimenti economici dei servizi gestiti in provincia dalla stessa cooperazione sociale. Il dato emerge in modo evidente da un sondaggio interno, realizzato da Confcooperative Cuneo, e confermato dalla Lega delle cooperative e dall’Agci.L’89% delle cooperative coinvolte dichiara di non aver avuto aumenti nell’ultimo anno, mentre il 73% evidenzia che da 4 anni le tariffe sui servizi sono bloccate e, in non pochi casi, da un decennio.