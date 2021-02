Quattro anni fa moriva don Aldo Benevelli: riordinato il suo archivio personale, patrimonio inestimabile

Quattro anni fa, il 19 febbraio, chiudeva la sua esistenza terrena don Aldo Benevelli. Nato a Monforte d’Alba il 29 dicembre 1923, è stato un personaggio molto conosciuto in terra cuneese, fino ad arrivare ad essere inserito tra i cittadini illustri di Cuneo nell’ottobre 2020.

Il Service Center onlus, ultima associazione di volontariato e promozione sociale voluta e fondata dal sacerdote, a Cuneo – in via Fossano 20 – ha aperto una Casa di accoglienza temporanea. Si chiama “Il Sogno di don Aldo Benevelli”, e conta 25 posti letto.

il Service Center, insieme all’Associazione Partigiana Ignazio Vian e al Centro culturale “don Aldo Benevelli”, ha affidato al dottor Martino Dutto, archivista, il riordino dell’archivio personale di don Aldo Benevelli.

Il lavoro di inventario si è concluso in questi giorni in cui ricorre l’anniversario della morte, grazie al contributo della Federazione italiana volontari della Libertà, di cui don Aldo era vicepresidente nazionale e alla collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.

L’archivio e i libri su Storia e Resistenza della Biblioteca di don Aldo Benevelli sono consultabili previo appuntamento presso la sede dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian/Centro culturale don Aldo Benevelli ( viancuneo@libero.it cell 331 7101482).

La statua della Madonna del Lavoro o dei ferrovieri

Don Aldo Benevelli ha dato vita negli anni Sessanta al servizio dei “Cappellani del Lavoro”.

È stato egli stesso, per una ventina d’anni, Cappellano del Lavoro delle Ferrovie dello Stato di Cuneo: tutti ricordano la cappella di Nostra Signora del Lavoro, allestita dagli anni ‘60 in via Meucci 34 a Cuneo, presso cui ha operato sino a gennaio 2017, chiamata “Cappella dei Ferrovieri”. Nel semplice interno di questa Cappella sussidiaria della Parrocchia del Sacro Cuneo, c’era una scultura in terracotta di Mario Perotti, chiama La Madonna del Lavoro.

Dopo la morte del Sacerdote, la Statua è stata custodita nei locali della sede del Service Center onlus ed ora troverà la sua collocazione naturale nel Museo diocesano di Cuneo.

L’archivio di don Aldo, “testimonianza preziosa, a disposizione dei ricercatori di storia contemporanea”

La memoria di quanto ha realizzato don Aldo Benevelli è stata fissata in diversi libri, articoli ed interviste, oltre che nei cuori delle persone che l’hanno incontrato. Mancava un ultimo tassello a completare il bagaglio di ricordi: la possibilità di accedere al suo archivio personale.

Un archivio non è un deposito di segreti inconfessabili o di tesori, bensì è il risultato del silenzioso e quotidiano depositarsi dei documenti ricevuti e prodotti durante la propria attività. Nel caso specifico, è l’insieme delle carte che don Aldo ha ricevuto nelle più svariate occasioni e degli appunti da lui scritti e il più delle volte mai pubblicati. Questo è stato il materiale oggetto dell’intervento di conservazione durato quasi un anno.

Il Service Center Onlus e l’Associazione partigiana Ignazio Vian/Centro culturale “don Aldo Benevelli” hanno ricevuto il fondo archivistico in esame che, raccolto in 400 fascicoli, è una testimonianza preziosa, a disposizione dei ricercatori di storia contemporanea sia locale sia nazionale.

Dovendo organizzare ex novo il fondo archivistico si è optato per prendere come riferimento gli impegni fondamentali della vita di don Aldo: così sono state create cinque serie aventi per oggetti la Vita privata, la Resistenza, l’Opera sociale, la L.V.I.A. ed un’ultima miscellanea. All’interno di esse i documenti, raccolti in fascicoli a norma e riordinati in ordine cronologico, raccolgono documenti diversi.

La prima serie, dedicata alla vita privata e famigliare, racchiude in maniera abbastanza completa la documentazione relativa alla famiglia: documenti dei genitori e dei fratelli, pagelle scolastiche, atti notarili, lettere, i progetti dell’abitazione di via Stoppani nr. 31 Cuneo. Sono poi anche presenti i documenti di don Aldo, come la corrispondenza, le testimonianze e i documenti resistenziali.

Per quanto riguarda il materiale relativo all’attività resistenziale (seconda serie) si sono rilevate molte delle lacune di cui si è parlato in precedenza: sono conservate numerose testimonianze degli anni successivi, relative a commemorazioni, processi ed eventi, ma poco c’è degli anni convulsi della guerra. Per questo motivo si può ipotizzare un intervento umano che ha aggravato l’eventuale incuria. Merita segnalare la presenza di uno stralcio del diario di don Michele Denina, preziosa testimonianza citata da più fonti ma finora non rintracciato. Si ricorda che don Aldo è stato un attivo protagonista della vita di diverse associazioni, fondando insieme ai partigiani della Banda “Valle Pesio” l’Associazione Ignazio Vian e diventando vicepresidente nazionale della F.I.V.L., che poi hanno raccolto la sua eredità documentaria resistenziale.

Discorso analogo alla parte resistenziale va fatto anche per i documenti della sua ‘creatura’ più conosciuta, la L.V.I.A., associazione di volontari laici per l’Africa: sono presenti in gran numero le lettere speditegli da diversi volontari in Africa, per lo più di carattere strettamente privato, e altra corrispondenza. Molto probabilmente la restante parte della documentazione è confluita negli uffici dell’associazione, ancora attiva.

L’opera sociale, con attenzione agli emarginati, agli immigrati e ai lavoratori, è testimoniata da molti interventi e scambi epistolari. È presente anche una parte sull’ultima associazione di volontariato e promozione sociale da lui voluta e fondata, il Service Center Onlus, che ha aperto a Cuneo in via Fossano nr. 20 la Casa di accoglienza temporanea “Il Sogno di don Aldo Benevelli”.

Si segnala nell’ultima serie, che ha raccolto documentazione diversa, la presenza di due pergamene del XVIII secolo, della cui presenza in questo archivio non si può indicare una motivazione. Accanto a queste, è presente carteggio relativo ad altre associazioni e molti giornali: questi ultimi sono importanti perché presentano allo studioso le modalità con cui don Aldo si aggiornava sia sulla situazione contemporanea sia sui pericoli che intravedeva nella società attraverso certa politica o certe scelte finanziarie.

Al termine di tutte le operazioni, etichettati i fascicoli e i faldoni, l’archivio è stato riconsegnato al Service Center onlus e all’Associazione partigiana Ignazio Vian/Centro culturale don Aldo Benevelli, perché venga conservato e messo a disposizione. La fruizione di questo patrimonio documentario, che copre un arco cronologico dal 1725 al 2017, è facilitata dall’inventario realizzato mediante un software messo a disposizione dall’Istituto storico della resistenza e della società contemporanea di Cuneo. L’archivio è liberamente consultabile presso l’associazione Vian (scrivendo a viancuneo@libero.it o telefonando al 3314101482): essendo composto per lo più da materiale risalente a meno di 70 anni fa, occorre mettere in atto tutte quelle misure per il rispetto dei diritti alla dignità e alla riservatezza personale. Sono pochi i fascicoli che sono sottratti alla consultazione poiché conservano esclusivamente informazioni sensibili di persone ancora viventi.

Lo studio dell’archivio personale mette bene in evidenza la figura umana di Aldo, che innanzitutto voleva conoscere con chi aveva a che fare. Lo testimoniano i numerosi articoli inerenti a oppositori politici e di pensiero conservati con sottolineature e commenti autografi. Anche la sua dedizione agli ultimi della società emerge in maniera forte, così come la figura di Aldo Benevelli sacerdote e partecipante alla lotta partigiana. Questo archivio è un tassello importante per la storia locale ed ora è a disposizione di tutti coloro che volessero approfondire il ruolo di don Benevelli o il contesto storico in cui è vissuto.

Accanto al patrimonio archivistico, quello che rimane di don Aldo è la sua biblioteca: è composta da una ventina di metri lineari di libri, di argomento religioso, resistenziale, politico, sociale, psicologico e di letteratura. Si è scelto di apporre su tutti i libri un timbro che segnalasse l’appartenenza a don Aldo e poi di dividere queste risorse: alcune di esse, ad argomento resistenziale, andranno a completare la biblioteca dell’Istituto storico della resistenza di Cuneo. Altri libri sul periodo della lotta partigiana e/o con particolari dediche o appunti rimarranno presso l’Associazione partigiana Ignazio Vian di Cuneo, mentre la restante sarà donata alla Biblioteca diocesana di Cuneo. Queste divisioni saranno registrate mediante elenchi, in modo da conservare traccia delle fonti bibliografiche da cui don Aldo ha attinto; così facendo si assicura la fruibilità di queste risorse presso strutture già esistenti e funzionanti.

Dottor Martino Dutto - Archivista