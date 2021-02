Racconigi, parcheggi blu: solo le ibride “plug-in” non pagano

In merito alla questione sulla gratuità dei parcheggi alle auto cosiddette “ibride”, l’Amministrazione Comunale di Racconigi precisa che solo le “plug-in hybrid” saranno esenti per il 2021 dal pagamento del parcheggio nelle nuove strisce blu (261 posti in totale, link qui) attive nel centro storico dal 1° febbraio.

Più precisamente, questa tipologia di auto ibride potrà sostare liberamente in otto stalli di sosta: uno in Piazza Santa Maria, uno in via Regina Margherita, due in Piazza Caduti per la Libertà e quattro in Piazza Gallo, oltre a quelle solo elettriche, quest’ultime totalmente esentate dai pagamenti.

L’amministrazione ha così chiarito un dettaglio che ha "intasato" di richieste gli uffici comunali nei giorni scorsi.

Sul volantino informativo distribuito nei giorni scorsi con prezzi degli abbonamenti mensili e annuali, è indicato che le auto ibride elettrico-fossile (le plug-in hybrid, quelle considerate a minor impatto ambientale) sono esenti dal pagamento, ma non è stato effettivamente specificato in quali stalli.

Essendoci poi sul mercato anche le auto ibride mild hybrid e full hybrid, probabilmente alcuni cittadini hanno presentato richiesta pur non avendo auto che rientrano nella categoria presa in considerazione.