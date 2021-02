A Confreria ritiri i farmaci in totale sicurezza e senza coda in negozio

Da alcuni giorni i clienti della Farmacia Centrale di Ingegnatti Elena (frazione Confreria a Cuneo) hanno la possibilità di ritirare i propri farmaci in qualunque ora e giorno della settimana.

Il nuovo servizio permette alle persone di poter prenotare un farmaco tramite un semplice messaggio su WhatsApp al numero 327 821 5239 oppure inviando una email all’indirizzo farm.ingegnatti@libero.it e poi ritirarlo comodamente nel distributore posto all’esterno del locale senza fare coda o inutili attese.

“I clienti stanno apprezzando il servizio perché possono venire a ritirare i loro farmaci in qualunque momento della giornata, anche in orario di chiusura o nei giorni festivi” ci racconta la dott.ssa Elena Ingegnatti “… in più possono pagarlo tranquillamente da casa o dal loro posto di lavoro tramite l’app Satispay”.

Il distributore è dotato di display digitale touch, utile per mostrare tutte le informazioni necessarie per i clienti, è di semplice utilizzo ed è provvisto di tasti funzione molto grandi e di facile lettura. Chiunque è in grado di utilizzarlo perché è stato pensato e studiato per agevolare i clienti mantenendo riservata la privacy di ognuno di loro.

Per ritirare il farmaco è sufficiente premere sul pulsante del distributore esterno “Ritiro e prenotazione”. A questo punto apparirà una grande tastiera dove bisognerà digitare il codice della prenotazione ricevuto via e-mail o su WhatsApp e dopo un paio di secondi il distributore erogherà il farmaco richiesto.

Il distributore ha al suo interno un sistema di gestione controllata della temperatura del farmaco e pertanto permette un attento controllo sulla catena del freddo per i farmaci da frigo.

La Farmacia Centrale di Confreria è anche abilitata per la “Lotteria degli scontrini” così i clienti potranno partecipare alle estrazioni settimanali sperando nel bacio della “Dea bendata”!





La Farmacia Centrale di Ingegnatti Elena si trova a Confreria, in Piazzale San Defendente 13.

Per maggiori informazioni chiamare lo 0171-613408 oppure consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/farmaciacentralecuneo