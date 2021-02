Il banchiere Beppe Ghisolfi ospite a "Mi manda Rai Tre"

In principio fu Antonio Lubrano, e correva l'anno 1990. Da allora a oggi, "Mi manda Rai Tre" si è di edizione in edizione confermata la trasmissione regina della difesa dei consumatori, con uno stile sobrio, trasparente, professionale e non scandalistico.

Attualmente a condurre la trasmissione, divenuta appuntamento quotidiano del mattino sulla terza Rete tv di Stato a partire dalle ore 10, sono gli ottimi giornalisti Federico Ruffo e Silvia Galeazzo, che il prossimo martedì 16 febbraio mattina ospiteranno il Banchiere europeo e saggista finanziario Beppe Ghisolfi sui temi connessi ai rapporti bancari e di conto corrente, intorno ai quali rimane sempre molto alto l'interesse mediatico, anche perché molto spesso una non completa educazione finanziaria non favorisce la consapevolezza dei prodotti e dei servizi proposti e/o sottoscritti.

Proprio in quanto fautore e pioniere degli obiettivi finalizzati a rendere l'alfabetizzazione economica e l'apprendimento di base della finanza, patrimonio comune a ogni cittadino, Ghisolfi è stato insignito in qualità di Banchiere del Premio Consumatori.

C'è quindi grande attesa per l'intervento che andrà in onda il 16 febbraio, e che favorirà l'occasione di un dialogo diretto tra l'economia domestica e l'economia finanziaria che, sebbene siano viste in contrapposizione, nei mesi del covid e del lockdown hanno dimostrato di saper camminare insieme nella stessa direzione.